Schweizer Sportler stellt Rekord mit Stand-Up-Paddle auf

Einen Rekord auf dem Bodensee hat der Schweizer Dario Aemisegger am Dienstag aufgestellt: Mit dem Stand-Up-Paddling-Board (SUP) brach er um 7 Uhr im schweizerischen Rorschach zur „Dreiländerquerung Rorschach – Lindau – Bregenz – Rorschach“ auf. Gegen 9.30 Uhr machte er kurz am Lindauer Hafen Halt, bevor er dann Richtung Bregenz weiterpaddelte. Die insgesamt rund 45 Kilometer legte der passionierte SUPer in 6.39 Stunden zurück. Begleitet wurde er von einem Segelboot, auf welchem unter anderem ein Team von St. Gallen-Bodensee-Tourismus mitfuhr. Dieses wurde von einer Mitarbeiterin von Lindau Tourismus mit Frühstück versorgt, zudem wurde eine Strandtasche mit Lindau-Produkten übergeben. Im Gegenzug gab es vom Schweizer Team ein St. Galler Souvenir.

Die Aktion soll laut Pressemitteilung von Lindau-Marketing die länder- und regionenverbindende Funktion des Bodensees zelebrieren. „Der Bodensee verzaubert uns unter anderem mit meeresähnlichen Weiten bei gleichzeitigen Aussichten auf verschneite Bergspitzen – ein Traum für SUP-Fans!“, so Aemisegger. Naturschauspiele wie die Rheinmündung eröffnen schöne und abwechslungsreiche Perspektiven; für den Rekordversuch gab es mit dem Rorschacher Kornhaus, dem Lindauer Leuchtturm und der Kulisse der Bregenzer Festspiele an jedem Etappenziel eine eindrucksvolle Kulisse.

„Gerade in Zeiten des Lockdowns und geschlossener Grenzen wurde wieder einmal klar, wie sehr diese drei freundschaftlich verbundenen Punkte zusammengehören. Diese Verbindung zwischen Schweiz, Deutschland und Österreich soll mit dem Rekordversuch gefeiert und zelebriert werden“, erklärt Aemisegger, für den dies bereits das dritte SUP-Highlight ist: Im Juli 2019 gelang ihm mit der erstmaligen Nonstop-Längsdurchquerung von Bodman-Ludwigshafen nach Bregenz der erste Rekord; im Juli 2018 wurde mit der ersten Überquerung von Rorschach nach Friedrichshafen der nächste aufgestellt.

„Die diesjährige Dreiländerquerung stellt für mich den Höhepunkt möglicher Verbindungslinien und den Abschluss meiner Rekordversuche auf dem Bodensee dar“, so Aemisegger.