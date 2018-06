Schweizer gewinnen die 68. Rund Um

Die 68. Auflage der Langstreckenregatta Rund Um ist am Wochenende mit einem Schweizer Sieg zu Ende gegangen. Erstmals gewann die Crew der „Green Horny“ mit Skipper Sammy Smits das begehrte Große Blaue Band. 6:57,02 Stunden benötigten Smits und seine Segelkollegen, um den 100-Kilometer-Kurs auf dem Bodensee zurückzulegen. Knapp zehn Minuten dahinter machte Albert Schiess auf der „Holy Smoke“ den Doppelerfolg des Yacht-Clubs Arbon perfekt.

Wechselvolle Wind- und Strömungsverhältnisse und packende Wettfahrten auf dem Wasser: Seit Jahren war die Nachtregatta, bei der rund 310 Boote an den Start vor Lindau gingen, nicht mehr so interessant verlaufen wie in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und auch der Zieleinlauf gestaltete sich als überaus spannend und stellte den Rennverlauf einigermaßen auf dem Kopf.

Denn lange führte Fritz Trippolt, der 2017 die Langstreckenregatta für sich entschied, das Feld der schnellen Boote in der Startergruppe eins an. Nach einem zähen Start am Freitagabend zog über der Ostschweiz eine mächtige Gewitterwolke auf und bescherte den Teilnehmern Starkwinde und später auch Regen bis nach Lindau - womit das Thema Bahnverkürzung für Rund-Um-Wettfahrtleiter Achim Holz vom Lindauer Segler-Club (LSC) als Veranstalter endgültig vom Tisch war.

Während im sehr gut besuchten LSC-Festzelt Werner Hemmeter und Frank Bandle vom Wetterdienst den Rennverlauf unterhaltsam kommentierten und sowohl über seglerische Details einzelner Boote als auch den aktuellen Stand in der Spitzengruppe der schnellsten Zweirumpfboote informierten, bahnten sich die Katamarane den Weg durch die Nacht. Sowohl die Boje vor Konstanz als auch bei Überlingen erreichte die „Skinfit“ von Skipper Trippolt als Erste. Doch allmählich schmolz deren Vorsprung dahin: Ralph Schatz, der für den LSC auf „Orange Utan“ ins Rennen ging, und die „Holy Smoke“ von Albert Schiess lagen zwischen Langenargen und Wasserburg plötzlich gleichauf.

Das Problem der drei führenden Katamarane war allerdings das laue Lüftchen auf ihrer gewählten Wegstrecke in der Nähe des nördlichen Bodenseeufers. Hiervon profitierte die Crew der „Green Horny“ von Sammy Smits. Der Schweizer Skipper vom Yacht-Club Arbon (YCA) wählte die rückwärtige Route von Überlingen nach Lindau auf der Seemitte – und lag damit goldrichtig. Um kurz vor 2:30 Uhr überquerte die Crew von Smits die Ziellinie vor dem LSC-Hafengelände, mit gebührendem Abstand zur „Holy Smoke“ des YCA-Vereinskollegen Schiess.

Hinter dem Drittplatzierten Ralph Schatz und dem Vorjahressieger Trippolt fuhren die Sach-Brüder auf der „Itelligence“, die sich für die 68. Rund Um so viel vorgenommen hatten, auf den fünften Rang. Das Kleine Blaue Band für den kurzen Rundkurs gewann dieses Jahr der Österreicher Martin Schneider, den Blauen Pokal fürs schnellste Boot ohne beweglichen Ballast der Startgruppe zwei holte Andreas Schmidt vom Deutsch-Schweizerischen Motorboot-Club.

In Grenzen hielt sich laut Polizeibericht der Einsatz der Rettungskräfte während der Langstreckenregatta. Ein teilnehmendes Boot musste kurz nach dem Start wegen Ruderschadens aufgeben. Zwei weitere Boote stießen vor Alwind zusammen.

