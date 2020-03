Schweizer Firma kauft CMORE Automotive

Die Schweizer Firma Luxoft, die zur DXC Technology Company gehört, hat Anfang März den Lindauer Automobilzulieferer CMORE Automotive übernommen. Über den Kaufpreis ist nichts bekannt. Laut Pressemitteilung ist CMORE ein unabhängiger Anbieter von Dienstleistungen rund um die Entwicklung und Validierung von KI-gesteuerten Mobilitätssystemen.

CMORE Automotive mit Sitz in Lindau am Bodensee agiert im Bereich der Entwicklung autonomer Fahrkonzepte als strategischer Partner für große deutsche Automobilhersteller und deren Hauptzulieferer in der Automobilindustrie, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von Testeinrichtungen in Lindau, Gutmadingen, Böblingen und Eschborn und bietet auch Leistungen wie Prototypenentwicklung und Systemtests von aktiven Sicherheitsfunktionen von Fahrzeugen, einschließlich der entsprechenden Funktionen von selbstfahrenden Autos, an.

„CMORE Automotives äußerst gefragte Fähigkeiten, das Leistungsportfolio und die Entwicklungswerkzeuge für autonomes Fahren werden die Fähigkeiten von Luxoft bei der datengesteuerten Entwicklung und Validierung von AD/ADAS für autonome Funktionen der Level 3 bis 5 stärken“, sagte Dmitry Loschinin, Executive Vice President von DXC Technology, und President und Chief Executive Officer von Luxoft.

Und auch CMORE-Chef Richard Woller zeigt sich zufrieden: „Wir freuen uns darauf, ein Teil von DXC und deren Autonomous Drive-Teams zu werden“, wird er in der Pressemitteilung zitiert.

Vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung sonstiger üblicher Abschlussbedingungen wird die Transaktion voraussichtlich im April abgeschlossen.

Die Muttergesellschaft DXC Technology hilft, wie es weiter heißt, weltweit tätigen Unternehmen, ihre geschäftskritischen Systeme zu betreiben und Abläufe auszuführen und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten.