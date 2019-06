Schweiz denkt über S-Bahn-Verbindung nach Lindau nach

Laut einer Pressemitteilung des Lindauer Stadt- und Kreisrates Mathias Hotz hat sich in den vergangenen Wochen herausgestellt, dass die Möglichkeit bestehe, in den Lücken zwischen den in Zukunft zweistündlich verkehrenden Eurocity München – Zürich eine S-Bahn-Verbindung von Romanshorn zur Lindau-Insel zu realisieren.

Dazu schlagen die Schweizer Kantone Thurgau und St. Gallen vor, die S 7 Weinfelden – Rorschach bis zum Inselbahnhof Lindau zu verlängern.

Die Schweizer bieten sogar an, die Hälfte der dafür erforderlichen Kosten zu übernehmen. Daher fordert der Lindauer OB-Kandidat Mathias Hotz den Freistaat Bayern und die zuständige Bayerische Eisenbahngesellschaft auf, die Kosten für eine Bestellung einer solchen S-Bahn für das bayerische Gebiet zu übernehmen.

„Es bietet sich damit die einmalige Gelegenheit, den Einstieg in die Bodensee-S-Bahn zeitnah zu schaffen“, sagt Hotz. Dies wäre ein Quantensprung hin zu einer späteren Bodenseeringbahn, welche für einen nachhaltigen Tourismus und die Verkehrsverlagerung auf die Schiene in der Bodenseeregion ungemein“ wichtig wäre.“

Die verlängerte S-Bahn kann laut Mitteilung schon ab 2021, spätestens aber 2023 starten. Die Infrastruktur dafür sei mit Fertigstellung des Reutiner Bahnhofs gegeben.

Mit der S-Bahnlinie 7, welche momentan von der Schweizer Regionalbahn Thurbo betrieben wird, würden sowohl der neue Bahnhof Reutin als auch der Inselbahnhof direkt in das S-Bahnnetz St. Gallen eingebunden.

Darüber hinaus bestünde in den Stunden, in welchen kein Eurocity zwischen München und Zürich fährt, eine neuen Reisekette, da in Reutin von der S-Bahn auf die Züge nach München und auf der Insel auf die Regionalbahn Richtung Friedrichshafen umgestiegen werden könnte.

Nicht zu unterschätzen sei laut Hotz auch die Tatsache, dass eine solche zuverlässige Verbindung aus der Schweiz direkt nach Lindau weitere Kaufkraft in die Inselstadt bringen würde.

Auch wäre so mit nur einem Umstieg in Romanshorn ein schneller und klimafreundlicher Weg nach Konstanz greifbar nahe. Weiterhin würden mit der S 7 bis Lindau zahlreiche Reisezeiten massiv reduziert werden können, im Vergleich zur heutigen Nutzung der Vorarlberger S3.

Vom neuen Bahnhof Lindau – Reutin aus ginge es beispielsweise statt in 48 Minuten dann in nur 28 Minuten nach Rorschach.

Vor diesem Hintergrund appelliert Hotz an den Bayerischen Verkehrsminister Hans Reichhart und die für die Bestellung von Regionalzügen zuständige Bayerische Eisenbahngesellschaft, die offene Finanzierungsfrage für den Bayerischen Teil kurzfristig positiv zu entscheiden und so den Weg frei zu machen für einen erheblichen Schritt hin zur Bodensee-S-Bahn.