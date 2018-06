Schweineschmalz aus dem Keller geklaut

Zum 70. Jahrestag des Kriegsendes haben einige LZ-Leser ihre Erinnerungen aufgeschrieben. Auch Zeitzeuge Werner Steck blickt zurück in die Kriegsjahre.

Ich bin Jahrgang 1930. Wir hatten in Lindau-Schachen einen Metzgereibetrieb. Wir waren sechs Geschwister. Eingeschult wurde ich in der Schule Lindau-Hoyren. Da einige Lehrer eingezogen waren, hatte ich fünf Jahre den gleichen Lehrer. Die Klassen fünf, sechs und sieben wurden in einem Klassenzimmer, vom gleichen Lehrer unterrichtet. Die Achtklässler vom gesamten Stadtgebiet mussten alle nach Hoyren in die Schule. Klassenweise mussten wir auf die Kartoffelfelder und nach dem von den Briten abgeworfenen Kartoffelkäufer suchen. Jeder Schüler musste Holz oder Brikett zum Heizen in die Schule bringen. Im Sommer gingen wir barfuß zur Schule, mangels Schuhe.

1940 musste ich mit zehn Jahren zum DJ Fähnlein 3/475. Sitz war im Giebelbach. Eines Mittwochs musste ich meinem Vater in der Metzgerei helfen und konnte nicht zum Dienst, da kam Polizist Schmid von der Aeschacher Wache, mit dem Fahrrad, und holte mich zum Dienst. Der Beamte hatte den Spitznamen „Ranzenbolle“. Ich musste Schießen lernen und machte das Schießabzeichen, Luftgewehr und Kleinkaliber. Vormilitärische Ausbildung gab’s in Oberrengersweiler oder im Lager im österreichischen Bildstein. Es gab zwei Uniform-Garnituren, die braune und die feste dunkle Winteruniform mit Überfallhose.

Zerschossene Lok bei Schönau

1944 musste ich von der DJ zur Marine H.J.-Standort war das Horst-Wessel-Heim (Zeughaus). Im Segelhafen lag ein 14-Riemen-Kutter. Die Ausbilder kamen vom MUV aus dem Martha-Stift. Im Segelhafen lagen zwei Ponton-Fähren mit vier Vierlingsflak auf den Aufbauten zur Flugabwehr. In der heutigen Wasserwacht war die Marine-Kameradschaft Lindau untergebracht. Ich musste zum Schanzen auf den Ringoldsberg bei Schönau, mit ungefähr 60 Mann. Bei den Franzosen musste ich Schützengräben im Lindenhofpark wieder zuschütten und einebnen.

Die Luftangriffe auf Friedrichshafen fanden überwiegend bei Vollmond statt. Es war bitterkalt und es lag viel Schnee. Die von den Bombern gesetzten Christbäume waren gut zu sehen. Auch gingen viele Flaksplitter von der Flugabwehr in Lindau nieder. Die riesige Dampfwolke von der zerschossenen Lok bei Schönau ist bis heute in Erinnerung. Ein Pferdegespann und eine Radfahrerin in der Ladestraße wurden von den Jabos beschossen. Bei der Metzgerei gab es am Dienstag immer lange Schlangen, zur Ausgabe einer Kesselsuppe, auch da ranntendie Menschen auseinander, wenn die Jabos auftauchten.

Die Franzosen kamen April 1945. An einem Montagvormittag rasselten die Panzer laut hörbar durch Enzisweiler. Den ersten, schwer bewaffneten Franzosen, einen Elsässer, sah ich am Nachmittag in unserem Metzgerladen. Er kaufte Wurst und Fleisch, bezahlte und verließ den Laden. Am Abend kamen einige Soldaten (Marrokaner), räumten die Waren aus, nahmen alle Federbetten und den Volksempfänger mit. Im Gegensatz zu Bregenz, wurde die Lazarett-Stadt Lindau, von Dr. Euler kampflos übergeben. Die Franzosen stellten in Reutin und im Wiesental schwere Artillerie auf und beschossen Bregenz. Die Besatzer besetzten den Villen-Gürtel von Lindau bis Reutenen, die Wacker- und Schachenerstraße wurden voll gesperrt und waren für Lindauer nicht mehr begehbar. Auch die Zeppelinstraße war ab dem Parktheater voll gesperrt. Hier entstand, und auch im Holzbau Schneider, ein Gefangenenlager für tausende deutscher Soldaten. Die Bevölkerung musste auf der Heidenmauer und der Mauer in die Stadt. Die Schachener über Kürzenen und Liebträgerweg über die Wiese beim Bauer Köberle zum Giebelbach. Ohne Pass durfte man nicht auf die Straße.

Wir mussten unsere Garage räumen. Darin errichteten die Besatzer mit geklautem Werkzeug von den Dornier-Werken eine KFZ-Werkstatt. Alle deutschen Autos wurden requiriert. Unser Hof und die Wiese beim Schachen-Schlössle waren voll davon. Im Nebenhaus wurde ein Versorgungslager der Armee im Keller errichtet, mit Wachposten. Ich wartete, bis er seine Runden drehte und holte dann aus dem Keller die Notrationen für Soldaten heraus. Der Inhalt: Erdnussbutter, Schokolade, Fischdosen, Schweineschmalz, Knäckebrot und so weiter – Leckerbissen für uns alle. Für die KFZ-Werkstatt mussten jeden Tag zehn deutsche Kriegsgefangene (Mechaniker) unter Bewachung, von der Sängerhalle nach Schachen marschieren. Wir gaben den Gefangenen zu Essen, bis die Franzosen es verboten, die Gefangenen würden genug zu Essen bekommen.

Tanks aus Autos ausgebaut

Aus den liegengebliebenen Autos baute ich mit einem Wagenheber die Benzintanks aus und brachte die Tanks mit einem Fahrradanhänger zu uns in den Luftschutzkeller. Nachdem die Franzosen in unserer Garage ein Benzinkanister-Lager errichtet hatten, holte ich nachts immer Kanister aus dem Lager und füllte sie in die Autotanks in unserem Keller. Den leeren Kanister stellte ich wieder zurück in die Werkstatt.