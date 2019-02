Schwebende Leichtigkeit auf dem Eis

In zwei Vorstellungen hat am Samstag eine russische Zirkustruppe auf Kufen ihren „Circus on Ice“ in die Lindauer Inselhalle gebracht. Die Truppe hat am vorletzten Tag ihrer Deutschlandtournee, die am 1. Dezember in Nürnberg begann und durch 66 Orte in ganz Deutschland führte, noch einmal Power gezeigt und verdienten Applaus erhalten.

Ein Wermutstropfen: Da die Halle keine Möglichkeit zur Aufhängung der Seile bietet, musste die spannende Seilakrobatik, die Flyer und Programm zeigen, ganz ausfallen. Doch auch wenn die Artisten am Boden blieben, merkte man keine Lücken und am Ende kamen gut vernehmliche Rufe nach Zugaben. Zirkus an sich übt immer noch eine besondere Anziehungskraft aus. Das eigentliche Erlebnis ist die Live-Vorstellung, auch wenn nervenkitzelnde Höhepunkte fehlen. Wenn nun gar ein „Circus on Ice“ angesagt ist, erhöht das die Spannung, denn die absolute Beherrschung des Schlittschuhlaufens sorgt immer für Begeisterung.

Suchend tappt ein junger Mann mit Lampe anfangs auf die noch dunkle, leere Bühne, findet eine Zaubertruhe, legt sich darauf schlafen. Eine zierliche Dame in Rot weckt ihn auf, eine Balletttänzerin inmitten der silbern glitzernden galaktischen Figuren, die sie bald umringen. In immer neuen Figuren kreisen sie in wechselnden Formationen um das Paar, das in eigenwilliger Kombination von Spitzentanz und Eistanz einen klassischen Pas de deux tanzt. Sie schweben lautlos auf Kunsteisplatten aus Teflon, auf dem die Kufen genauso gleiten wie auf Eis. Um etwas den Eindruck von Eis zu suggerieren, wabert leichter Nebel über die Fläche, die zudem in geheimnisvolles blaues Licht getaucht ist. Neue Figuren in flatternden Gewändern umgeben das Paar, die Kufen auf Stelzen machen sie zu unwirklichen Zauberwesen. Im Schwarzlicht werden geometrische Figuren, riesige Würfel, Kugeln und Tetraeder, lebendig, kreisen in wechselndem Farbenspiel. Neue Figuren wehen herein, im Dunklen malen die Leuchtpunkte auf ihren Capes Bilder in den Raum.

Ein Clown darf nicht fehlen, der den Zuschauern Ballons zuwirft und mit einem Netz einfängt. Jonglage mit Diabolos und Keulen, Lichtstäben und Ringen zaubert neue Bilder, nicht spektakulär, aber unterhaltsam. Und wieder kreisen neue Gestalten in silbern glitzernden Kostümen und weiten Federbüschen elegant auf dem Eis.

Akrobatik an Rhönrädern ist zu bewundern, der Clown auf dem Hochrad leitet Nummern mit Einrädern und Kunsträdern ein. Die Balletttänzerin hat inzwischen Schlittschuhe bekommen und „probt“ in weißem Kostüm erste Schritte auf dem Eis, die natürlich rasch sehr anmutig ausfallen. Mit großem Seilhüpfen aller 18 Läufer in und über bis zu drei langen Seilen endet die bunte Show, die weniger ein Zirkus als eine Eisrevue war.