Schwarzfahrer muss direkt ins Gefängnis

Bei der Kontrolle eines Busses erwischten Beamte von Grenzpolizei, Bundespolizei und Polizisten aus Vorarlberg einen Mann, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Für ihn ging es direkt ins Gefängnis.

Wie es im Polizeibericht heißt, kontrollierte kontrollierte die Grenzpolizei am vergangenen Freitag zusammen mit der Bundespolizei Lindau und österreichischen Kollegen aus Vorarlberg den Reiseverkehr. Bei dieser gemeinsamen Kontrolle wurden auch die grenzüberschreitenden Busse des Schienenersatzverkehrs überprüft. Dabei erwischten die Beamten einen 25-Jährigen, gegen den ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg vorlag. Er war wiederholt wegen Erschleichen von Leistungen angezeigt worden und und hatte vom Amtsgericht Tettnang eine Geldstrafe über einen hohen dreistelligen Betrag erhalten. Der Haftbefehl war erst am Tag der Kontrolle in das Fahndungssystem eingestellt worden.

Da der junge Mann nach eigenen Angaben unter dem Einfluss von Medikamenten stand und zudem erheblich alkoholisiert war, überprüfte zunächst ein herbeigerufener Arzt die Haft- und Transportfähigkeit, schreibt die Polizei. Nach einer Nacht in der Haftzelle der Polizei wurde der Verurteilte schließlich am Samstagvormittag für die nächsten 60 Tage in die Justizvollzugsanstalt Stadelheim eingeliefert.