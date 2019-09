Schwarzfahrer flüchtet und stößt mit Kleinkind zusammen

Glücklicherweise nichts Schlimmeres passiert ist am Samstagnachmittag, als ein Schwarzfahrer aus dem Stadtbus flüchtete. Er sprang über einen Kinderwagen und stieß mit einem Kleinkind zusammen, das aber unverletzt blieb.

Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Streife der Polizeiinspektion Lindau in die Wackerstraße zur Linie 4 des Stadtverkehrs gerufen. Im Stadtbus war ein 51-jähriger Mann ohne Fahrschein unterwegs. Als er kontrolliert werden sollte, versuchte er zu flüchten, was ihm aber misslang. Dies dürfte wohl an seiner starken Alkoholisierung von fast zwei Promille gelegen haben, schreibt die Polizei. Bei seinem Fluchtversuch sprang der Schwarzfahrer über einen Kinderwagen und stieß dabei mit einem Kleinkind zusammen. Dieses blieb zum Glück unverletzt. Die Polizei Lindau sucht in diesem Zusammenhang sowohl nach den Eltern des Kindes als auch nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.