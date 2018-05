In der Nacht von Montag auf Dienstag ist gegen 4 Uhr in einer Bar in der Salzgasse in Lindau eine schwarze Herrenjacke entwendet worden. Der Besitzer hatte die rund 200 Euro teure Jacke während seines Kneipenaufenthalts an der Garderobe abgelegt. In der Jackentasche befand sich zudem ein Schlüsselbund des Geschädigten.

Die Lindauer Polizei bittet unter Telefon 08382 / 91 00 um Zeugenhinweise.