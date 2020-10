Schwarzarbeiter im Bus aus Frankreich

Einen serbischen Busreisenden hat die Lin-dauer Bundespolizei am Donnerstagmorgen am Grenzübergang Hörbranz festgenommen. Bei der Kontrolle eines Fernreisebusses aus Frankreich auf der A 96 händigte ein Serbe den Beamten seinen Reisepass aus. Die Polizisten stellten fest, dass der 32-Jährige seine visafreie Aufenthaltsdauer im Schengenraum bereits zwei Jahre überschritten hatte. Der Mann war seit November 2018 in Heilbronn als Kroate mit Wohnsitz gemeldet. Der serbische Staatsbürger hatte bei der damaligen Anmeldung einen gefälschten kroatischen Ausweis vorlegt. In Deutschland war der scheinbare EU-Bürger dann einer illegalen Beschäftigung im Baugewerbe nachgegangen. Auch in der Schweiz und in Frankreich, wo er zuletzt auf Arbeitssuche war, hatte sich der Busreisende unerlaubt aufgehalten. Er bekam eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise, unerlaubten Aufenthaltes, illegaler Arbeitsaufnahme, Urkundenfälschung und mittelbarer Falschbeurkundung. Die Beamten brachten den 32-Jährigen zum Flughafen Frankfurt am Main, wo noch am Abend ein Flugzeug nach Belgrad startete. Für die Rückführungskosten musste der falsche Kroate zudem 650 Euro leisten.