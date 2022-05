Schwarz wird großgeschrieben

Schwarze Geschichte gehört zu Deutschland und das nicht erst seit den „Black Lives Matter“-Protesten. Sie gehört auch zu Lindau. Angeregt durch das 10-jährige Jubiläum des Arbeitskreises „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ am Valentin-Heider-Gymnasium haben die ehemalige Schülerin Evein Obulor und Michaela Prussas, Lehrerin und Leiterin des Arbeitskreises, die Arbeitsgruppe „Schwarze Perspektiven in Lindau“ ins Leben gerufen. Kooperationspartner sind die Friedensräume, der Integrationsbeirat des Landkreises Lindau (Bodensee), der Kreisjugendring Lindau, der AK Schule ohne Rassismus -Schule mit Courage des Valentin-Heider-Gymnasiums sowie der Stadt- und Kreisrat Matthias Kaiser. Unterstützt wird die Gruppe von Charly Schweizer, Historiker und Kreisrat.

Laut Mitteilung der Initiatoren ist es das langfristiges Ziel der Arbeitsgruppe, individuelle und kollektive Erfahrungen schwarzer Menschen und anderer von Rassismus betroffener Gruppen in den Blick zu nehmen, Rassismus zu erkennen und zu hinterfragen, sowie die kolonialen Spuren in der Stadt und in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger in den Blick zu nehmen. „Mein Herz schlägt für den Bodensee. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass Lindau Platz für die Geschichte Schwarzer Menschen macht und auch langfristig die Spuren von Kolonialismus genauer in den Blick nehmen möchte“, sagt Evein Obulor. Inzwischen ist sie Koordinatorin der UNESCO Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus und Antidiskriminierungsbeauftragte der Stadt Heidelberg. Im Juni lädt die Arbeitsgruppe jetzt unter dem Titel „Schwarze Perspektiven in Lindau“ die Stadtgesellschaft zum ersten Mal dazu ein, sich mit Schwarzen Biografien, Rassismus und seinen Spuren in der Stadt auseinanderzusetzen.

Den Anfang macht die Jubiläumsfeier des Arbeitskreises am 3. Juni am Valentin-Heider-Gymnasium, bei dem auch der Lindauer Sänger und Pate des Projekts Karl Frierson mit dabei ist. Gefolgt von der Ausstellungseröffnung „Homestory Deutschland“ am 20. Juni um 19 Uhr in den Friedensräumen Lindau mit Lesung und Gespräch mit Evein Obulor und Melanelle B.C Hémêfa, einer der Autorinnen des Buches „Schwarz wird großgeschrieben“. Die Ausstellung ist ein kollektives Selbstporträt. Anhand von 27 Biografien von schwarzen Männern und Frauen soll nach Angaben der Veranstalter deren Schaffen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen exemplarisch dargestellt werden, um historischen Wandel zu dokumentieren. Die Ausstellung ist bis zum 24. Juli in den Friedensräumen, Villa Lindenhof, Lindau Bad Schachen zu sehen und wird von der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Lindau und der Peter-Dornier-Stiftung unterstützt. Das Buch „Schwarz wird großgeschrieben“ von Evein Obulor und RosaMag knüpft daran an und erzählt in Essays und Geschichten von zwanzig Menschen und ihren Lebensrealitäten in Deutschland, ihren Wünschen und Visionen. Sie brechen mit Stereotypen, fordern zum Umdenken auf und erschaffen einen Raum für eigene Identitäten. Am 21. Juni um 18.30 Uhr laden der Kreisjugendring gemeinsam mit dem Integrationsbeirat in den Club Vaudeville zur Filmvorführung mit Gespräch von „Ivie wie Ivie“. Ein Humorvolles Debütdrama um eine junge Frau mit afrikanischen Wurzeln, die ihr Selbstbild infrage stellt. Den Abschluss macht am 23. Juni um 19.30 Uhr Marianne Pötter-Jantzen in ihrem Online Vortrag „Vom Ende der weißen Retter“ – Wege zu einer antirassistischen Friedensarbeit. Die Anmeldung zum Vortrag erfolgt per Mail an info@friedens-raeume.de.

[1] Politische Selbstbezeichnung von und für Schwarze Menschen. In Deutschland SchwarzWeiß erklärt Noah Sow, dass Schwarz zu sein keine Eigenschaft ist, sondern eine gesellschaftspolitische Position. Die Selbstbenennung Schwarz markiert bestimmte Lebensrealitäten in einer weiß dominierten Gesellschaft.