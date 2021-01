Schwanzmeisen geben sich die Ehre

Genau genommen sind das gar keine Meisen, trotz ihres Namens („Schwanzmeisen“), die seit Jahren im Garten von LZ-Fotograf Christian Flemming als Wintergäste vorbeischauen. Diese hübschen Vögel sind eher mit Lerchen, Grasmücken, Laubsängern und Schwalben verwandt als mit den heimischen Meisen. Ihr imposanter Schwanz, der im krassen Gegensatz zu ihrem kugelförmigen Körper sehr elegant ist, hilft ihnen, sich am Ende feiner Zweige auszubalancieren. So fällt es ihnen auch nicht schwer, sich am Meisenknödel auch kopfunter die besten Stückchen rauszupicken. Dass sich verschiedene Unterarten vertragen, sieht man hier auf dem Bild, wo sie friedlich miteinander picken. Sie bevorzugen ja auch das Leben in regelrechte Kolonien, zumindest, außerhalb der Brutzeit.