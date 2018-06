Schwalbenschwanz flattert noch häufig durch den Landkreis

Der Landschaftspflegeverband Lindau-Westallgäu stellt unter dem Motto „Draußen umgeschaut“ alle zwei Monate eine Tier- oder Pflanzenart vor. Im Juni/Juli widmet sich der Verband einem Vertreter der Tagfalter, dem Schwalbenschwanz, der zur Familie der Ritterfalter (Paplionidae) gehört.

Besonders auffällig ist er laut Landschaftspflegeverband allein durch seine Größe und die schwarz-gelbe Zeichnung. Charakteristisch sind auch die schwalbenschwanzartigen Anhänge an den hinteren Flügeln. Der Schwalbenschwanz kann viele verschiedene Lebensräume bewohnen. Man findet ihn in extensiv genutztem Grünland, Mager- und Trockenrasen, mageren, spärlich bewachsenden Böschungen, Feuchtwiesen und Gemüse- und Kräutergärten. Ungeeignet ist auch für ihn das heute weit verbreitete vielschürige und gedüngte Wirtschaftsgrünland, das Insekten so gut wie keinen Lebensraum mehr bietet, wie der Verband in einer Pressemitteilung schreibt. In Bayern und so auch im Landkreis Lindau gilt der Schwalbenschwanz, im Gegensatz zu vielen anderen Tagfalterarten, noch als häufig. Von 169 in Bayern heimischen Arten sind derzeit 100, also 59 Prozent der Arten, als gefährdet eingestuft.

Der Schwalbenschwanz fliegt in zwei Generationen: die erste von April bis Juni, die zweite von Juli bis September. Erwachsene Tiere können im Freiland maximal 31 Tage alt werden. Wichtige Nektarpflanzen sind der Wiesenklee, Kratzdisteln oder der Schmetterlingsstauch. Er ist ein guter Flieger, der sich weit von seinem Geburtsort entfernen kann. Ein besonderes Verhalten, das auch die große Mobilität dieses Tagfalters aufzeigt, ist die sogenannte Gipfelbalz: Männchen und noch nicht begattete Weibchen können sich zur Fortpflanzung an Hügelkuppen oder Berggipfeln sammeln. Die Eier werden dann vor allem an Doldenblütlern abgelegt. Als wichtigste Wirtspflanzen gelten die Wilde Möhre und die Gartenmöhre. Raupen sind vor allem im Juni, August und September zu finden. Sie sind in ihren letzten Stadien vor der Verpuppung auffällig grün-orange-schwarz gemustert. Diese Warnfärbung soll ihren Fressfeinden Ungenießbarkeit signalisieren. Die Puppenruhe dauert bis zum Schlupf der erwachsenen Tiere bis 21 Tage. Die Nachkommen der letzten Sommergeneration überwintern dann als Puppe.

Um den Schwalbenschwanz weiterhin als häufigen Tagfalter in der Region zu erhalten, sollten beispielweise extensiv genutztes Grünland und vegetationsarme Böschungen erhalten und in Gemüse- und Kräutergärten auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet werden.