Schwaebische.de verlost Karten für Marionettenoper unter freiem Himmel

Eine Premiere der besonderen Art gibt es am Samstag, 21. August in Lindau, beim Open-Air-Festival „Sommer im Casinopark“: Die Lindauer Marionettenoper lässt die Puppen tanzen und zeigt ihre Neu-Inszenierung „Die Fledermaus“ erstmals unter freiem Himmel. Die Lindauer Zeitung verlost zehnmal zwei Karten .

Die Bayerische Spielbank Lindau und das Lindauer Kulturamt präsentieren die Kulturhighlights des Festivals „Sommer im Casinopark“ in der Atmosphäre des Casinoparks mit Blick auf den Bodensee und die Berge.

Operette in drei Akten

Bernhard Leismüller und sein Team zeigen dem Publikum die Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß in drei Akten. „Wie bei allen Inszenierungen der Marionettenoper wurde auch bei der Fledermaus größter Wert auf die Umsetzung von Musik in chorographische Bewegung gelegt“, heißt es in der Ankündigung des Kulturamts.

Bernard Leismüller ist der Gründer und künstlerischer Leiter der Marionettenoper, erst kürzlich wurde er mit dem Pocci-Preis ausgezeichnet. Alle Marionetten, die heute zum Repertoire der Marionettenoper zählen, hat Leismüller selbst gebaut. Sämtliche Kostüme wurden von ihm entworfen und angefertigt. Choreographie und Spielleitung gehören ebenso zu seinem Aufgabengebiet. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung im Stadttheater Lindau statt.