Bitte schicken Sie Ihr Maibaum-Foto bis Montagabend, 2. Mai, 20 Uhr, per E-Mail an

Schwäbische.de sucht den schönsten Maibaum vom Bodensee. Nach zwei Jahren Pause stehen sie jetzt fast überall wieder. Sie ragen nicht nur am bayerischen Bodensee in die Höhe, sondern auch jenseits der Landesgrenze in Baden-Württemberg.

So funktioniert es

Wer mitmachen möchte, schickt sein Foto bis Montag, 2. Mai, 20 Uhr, an die Redaktion der Lindauer Zeitung. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Maibaum im Verbreitungsgebiet der Lindauer Zeitung oder im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen oder Tettnang steht. Bitte schreiben Sie dazu, wo der Maibaum steht und wer das Foto gemacht hat.

Wir veröffentlichen von jedem Maibaum ein Foto und die Leserinnen und Leser von schwäbische.de küren dann per Online-Abstimmung den schönsten Baum. Wir freuen uns über alle Einsendungen und wünschen viel Spaß beim Mitmachen.