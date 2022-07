Schwaebische.de sucht das schönste Foto von Komm und See

Tausende Menschen haben am vergangenen Wochenende in Lindau, Wasserburg und Nonnenhorn das Winzerfestival Komm und See gefeiert. Kaum ein anderes Fest bietet so viele Postkartenmotive. Doch welche Leserin oder welcher Leser hat das schönste Foto geschossen?

Die Fotografin oder der Fotograf mit den meisten Stimmen bekommt eine Weinauswahl vom bayerischen Bodensee sowie ein Handtuch und ein Wasserball von der LZ.

Die Abstimmung läuft bis Dienstagabend, 5. Juli, 20 Uhr, am Mittwoch wird der Gewinner oder die Gewinnerin bekannt gegeben.