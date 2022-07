Schwäbische.de sucht das schönste Foto von Komm und See

Zwei Jahre musste das Winzerfestival „Komm und See“ ausfallen, am Wochenende ist es wieder soweit: Auf zwölf Weingütern in Nonnenhorn, Wasserburg und Lindau können Besucherinnen und Besucher die Weine des Jahrgangs 2021 testen.

Traumhafte Kulissen gibt es genug: ob auf einem Hügel mit Blick auf den Bodensee, mitten in den Weinreben oder direkt im Wasser. Die Lindauer Zeitung sucht in diesem Jahr das schönste Fotomotiv. Schicken Sie Ihre Fotos bis Montag, 4. Juli, 12 Uhr an redaktion@lindauer-zeitung.de

Abstimmung läuft bis Dienstagabend

Die Abstimmung finden Sie dann bis Dienstagabend auf www.schwaebische.de/winzer. Die Fotografin oder der Fotograf mit den meisten Stimmen gewinnt eine Weinauswahl vom bayerischen Bodensee, ein Badetuch und einen Wasserball.