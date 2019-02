Schwaben bleibt Ausbildungshochburg

Die duale Ausbildung steht laut einer Pressemitteilung der Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK) in Bayerisch-Schwaben unverändert hoch im Kurs. Im vergangenen Jahr verzeichnete die IHK bei neu registrierten Ausbildungsverhältnissen in Produktion, Handel und Dienstleistungen einen Zuwachs von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bis 31. Dezember 2018 waren es 9619 Neuverträge.

„Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist sogar noch höher, als die Zahlen widerspiegeln“, betont Peter Saalfrank, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben. Denn auch vergangenes Jahr habe der Bewerbermangel ein höheres Plus verhindert.

Bei den gewerblich-technischen Ausbildungsverträgen gibt es einen Zuwachs von 6,8 Prozent. „Damit die duale Ausbildung in diesen Berufsfeldern attraktiv bleibt, müssen sich die Berufsbilder der digitalisierten Arbeitswelt anpassen. Gleichzeitig werden wir unsere Ausbildungsbetriebe und unsere Auszubildenden unterstützen, ihre digitalen Kompetenzen gezielt auf- und auszubauen“, erklärt Saalfrank weiter.

Ein weiterer Grund für das Azubi-Plus in Schwaben ist laut IHK die hohe Zahl von Auszubildenden mit Fluchthintergrund. „In diesem Ausbildungsjahr haben 580 Geflüchtete eine Ausbildung bei einem schwäbischen IHK-Mitgliedsunternehmen begonnen. Das sind knapp 42 Prozent mehr als im Vorjahr,“ stellte Saalfrank fest. „Ohne diese jungen Menschen hätten wir ein Minus.“

Die Ausbildungsbilanz zeigt aber auch Handlungsbedarf in Schwaben auf. „In bestimmten Branchen der Dienstleistung, zum Beispiel in der Gastronomie, gibt es einen Rückgang der Verträge. Hier werden wir gezielt aktiv werden, besonders in Richtung kleiner und mittlerer Ausbildungsbetriebe“, so Saalfrank. Generell setze die IHK weiterhin auf ihre Bildungsoffensive „Lehre macht Karriere“, mit der sie ausgewählte Bewerbergruppen wie Studienabbrecher, (Fach-)Abiturienten, junge Mütter, Menschen mit individuellem Förderbedarf, Flüchtlinge und Migranten anspricht und passgenau vermittelt.