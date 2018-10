Schwäbischer Fundamentalismus

Die Württembergische Landesbühne Esslingen führt am Dienstag, 23. Oktober, 19.30 Uhr im Theater Lindau die Kömödie „Der Sheriff von Linsenbach“ von Oliver Storz auf. Das Parken ist ein auch in Lindau immer und gern diskutiertes Thema. „Demokratie fängt schließlich beim Parken an“.

Bei Hermann Zettler hat alles seine Ordnung. Was Ehefrau Elfriede und Tochter Inge zuweilen gehörig auf den Geist geht, kommt dem Bürgermeister von Linsenbach gerade recht, denn auf dem städtischen Marktplatz herrscht Chaos: Alle parken, wie sie wollen. Also überredet er den invaliden Frührentner, Ordnung in den ruhenden Verkehr zu bringen. Der nimmt seine Aufgabe sehr genau und zieht schnell den Unmut der ganzen Stadt auf sich.

Mit liebevoller Bissigkeit hat der 2011 verstorbene Filmemacher, Autor und Kritiker Oliver Storz ein Stück über „schwäbischen Fundamentalismus“ geschaffen. Regie führt Christine Gnann.