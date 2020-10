Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) in Lindenberg hat neue pädagogische Leitung

Mit Beginn des neuen Schuljahres 2020/2021 hat sich die Zusammensetzung der Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) in Lindenberg geändert. Susanne Obermeier, die seit 2006 Sonderschullehrerin an der Antonio-Huber-Schule (AHS) ist, hat die pädagogische Leitung von Ulrike Bensch übernommen. Die SVE Lindenberg als Teil des Sonderpädagogischen Förderzentrums der AHS Lindenberg ist ein Förderort für noch nicht schulpflichtige Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und somit eine Alternative zum Regelkindergarten, heißt es in der Pressemitteilung. Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren werden hier von einem Team aus Heilpädagogischen Förderlehrerinnen, Kinderpflegerinnen, Praktikantinnen, Individualbetreuerinnen sowie einer Sonderpädagogin betreut. Die Schulvorbereitende Einrichtung sei damit ein Angebot für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf.