Schulfamilie genießt Weihnachtskonzert und Wiedersehen

Die Schulfamilie der Maria-Ward-Realschule hat sich im Stadttheater zum Weihnachtskonzert getroffen. Aktive, Ehemalige, Lehrer, Eltern und Schüler verbrachten eine schöne Zeit bei Punsch und Plätzchen.

Ein geschmückter Tannenbaum und aufgeregte Fünftklässlerinnen erwarteten laut Eigenbericht der Schule die Zuhörer. Diese wurden von einem Bläserensemble der neunten und zehnten Klassen mit festlichen Klängen auf das Kommende eingestimmt. Dass die Schülerinnen der fünften Klassen nun endgültig in der Schulgemeinschaft angekommen sind, wie die Schulleiterin Frau Lamina in ihrer Begrüßung erwähnte, merkten die Zuhörer an ihrem frohen Gesang und dem Einsatz von Orff-Instrumenten sowie dem Schlagwerk. Sehr gefühlvoll trug das Horn-Trio der Klasse 8 a die Weise „Nun singet und seid froh“ vor. Höhepunkt des ersten Teils unter der musikalischen Leitung von F. Förster war der Sologesang von Lucia Majdis aus der Klasse 7a. Mit hoher Stimme und ganz sicher sang sie „Ma Navu“, ein israelisches Lied.

Barbara Lamina überbrückte den Bühnenumbau mit der Ehrung der Siegerin im Lesewettbewerb der 6. Klassen, Alessia Ramundo. Alessia liest nicht nur sehr gerne, sie schreibt auch Geschichten. Dies tat auch ihre Schulleiterin in jungen Jahren und zwar statt Matheaufgaben zu erledigen, so verriet sie. Bevor die Theatergruppe die Bühne betrat, verabschiedete Melinda Pfaller vom Personalrat mit Gedanken über ihr zukünftiges Rentnerdasein, vorgetragen in bayrischer Mundart, ihre Kollegin Frau Nitzsche in den Ruhestand.

Die Schulspiel-AG um F. Hasler stellte fest, dass es doch traurig wäre, wenn Weihnachten ausfiele. Einige Dialoge und der gekonnte Auftritt so mancher Schauspielerin entlockte dem Publikum Lacher und Szenenapplaus, da sich wohl viele Eltern in den dargestellten Situationen aus dem Familienalltag wiederfanden.

„Hört der Engel helle Lieder“, gespielt am Klavier, leitete den zweiten Teil unter der Leitung von Frau Müller ein. Harmonisch wechselten Klavier- und Querflötenstücke mit Gesang (vorgetragen von „Voice“ – acht Schülerinnen der Klassen 7, 8, 9 und 10) ab.

Singend betrat der Chor, bestehend aus Schülerinnen der 6. bis 10. Klassen, die Bühne. Sie begeisterten vor allem mit „Adiemus“ und „Merry christmas everyone“. Zum Schluss dankte Frau Lamina allen Beteiligten vor und hinter den Kulissen. Im großen finale sangen alle gemeinsam „Kling Glöckchen“.

Die Spenden des Abends gehen an „Wir helfen“ für ihre selbstlose Tätigkeit sowie ihre Verbundenheit zur Schule. „Außerdem kommt das Geld manchen Eltern aus unseren Reihen wieder zugute“, schreibt die Schule.