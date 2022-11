Schulen sich das Hauptthema

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Freien Bürger Lindau hat vor Kurzem die aktuelle Situation der städtischen Schulen gestanden. Erwin Unseld gab zu Beginn einen Einblick in die Historie der einzelnen Schulen und erklärte an besonderen Beispielen aus Südtirol wie wichtig es sei, dass die gesamte Bevölkerung hinter ihren Schulen stehe. Schließlich hätten die Schulen eine große Bedeutung für die Entwicklung der Gesellschaft. Dazu bedarf es einer modernen Pädagogik und Räume, in denen sich die Schüler wohl fühlen.

Günther Brombeiß, Schulbeauftragter des Lindauer Stadtrates informierte die Anwesenden über das Schulentwicklungsprogramm der Stadt Lindau. Dem Stadtrat sei bereits seit Jahren bekannt, dass die steigenden Schülerzahlen zum Handeln drängten. Eine Schlüsselstellung nehme in Lindau der Neubau einer Mittelschule auf der Blauwiese ein. Die Planungen hierfür seien bereits weit vorangeschritten. Jedoch fehle aufgrund der jüngsten Entscheidungen in Lindau nun das Geld für eine baldige Umsetzung. Das habe wiederum massive Auswirkungen auf die meisten Grundschulen, an denen fast überall zunehmend große Platznot bestehe.

Sollte sich der Neubau der Mittelschule verzögern, müsse umgehend mit Planungen für den Ausbau verschiedener Grundschulen begonnen werden. Gegebenenfalls müssten Container für Übergangslösungen sorgen. Ein Aussitzen des Themas würde sich schon bald rächen. Über eine positive Entwicklung zum Thema Schulen konnte Petra Seidl aus dem Kreistag berichten. Beim Neubau der Antonio-Huber-Schule in Lindenberg sei alles in trockenen Tüchern.