Schuldnerberatung zieht auf die Insel

Eine zentrale Lage auf der Lindauer Insel, genauer in der Maximilianstraße 20, also mitten im Leben der Gesellschaft, hat nach den Worten der Diakonie-Geschäftsführerin Indra Beier-Müller die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle der Diakonie eine neue Bleibe gefunden. Seit Anfang des Jahres hat die Diakonie Kempten diese beratende Aufgabe vom Landratsamt übernommen. Und die Schuldnerberatung kann schon mit Zahlen und Erfahrungen aufwarten: Drei Beraterinnen und eine Verwaltungskraft sind in der Beratungsstelle Lindau beschäftigt, jeden Mittwoch gibt es auch eine Beratung in Lindenberg. Seit Januar gab es in Lindau 851 Beratungen mit 186 Klienten, 81 Beratungen im niederschwelligen Angebot, berichtete Beier-Müller. Sieben Insolvenzen wurden beantragt, drei Stromsperren und vier Wohnungskündigungen konnten hingegen abgewendet werden. In Sachen Stiftungsgelder und Darlehen fanden neun Beratungen statt, so die Kemptener Geschäftsführerin.