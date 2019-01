Schuldenabbau bleibt wichtig – Doch Kreis Lindau investiert auch viel Geld in Bildung

88 Millionen Euro: Das ist viel Geld. So umfangreich fällt in diesem Jahr der Haushalt des Landkreises Lindau aus. Dabei fließt ein Viertel dieses Geldes weiter in Richtung Augsburg: Die Bezirksumlage wird selbst bei unverändertem Hebesatz mit voraussichtlich 22 Millionen Euro mehr als zehn Prozent höher ausfallen als noch vor einem Jahr. Für die Kreisräte im Haushaltsausschuss ist klar: Angesichts der anstehenden Millionenausgaben für Schulen muss sich der Kreis jetzt Luft verschaffen. So sollen zum einen die Schulden bis Ende nächsten Jahres auf nur noch gut zehn Millionen Euro sinken, aber auch die Rücklage gestärkt werden.

Wenn der Haushaltsausschuss den Etatentwurf der Kreisverwaltung durchgeht, dann steht ein langer Sitzungstag bevor. Den Kreiskämmerer Erwin Feurle mit der nach seinen Worten guten Nachricht begann, dass die finanzielle Bilanz des zurückliegenden Jahres „relativ zufriedenstellend“ sei – weil nach derzeitigem Stand unterm Strich zwischen 1,2 und 1,3 Millionen Euro übrig bleiben. Geld, das Feurle in der Rücklage gut aufgehoben sieht. Denn mit dem angepeilten Neubau eines Berufsschulzentrums in Lindau kommt auf den Kreis ein dicker Brocken zu: Dafür sind allein in den Jahren 2021/22 über 30 Millionen Euro veranschlagt.

Und das sind nicht die einzigen Investition in den Bereich Bildung, die der Kreis in nächster Zeit stemmen will. Auch die Obstbauschule in Schlachters soll mit Blick auf die kleine Gartenschau in Lindau saniert und erweitert werden, was mindestens 800 000 Euro kosten soll. Aktuell muss der Kreis in der alten Berufsschule die Voraussetzungen schaffen, dass diese als Exzellenzzentrum unterrichten kann.

Nachdem in den vergangenen Jahren einiges an Geld in die beiden Lindauer Gymnasien geflossen ist, stehen jetzt energetische Sanierungen in der Lindenberger Realschule an, die den Kreis abzüglich Zuschüssen an die 400 000 Euro kosten werden, sowie 480 000 Euro Ausgaben fürs Lindenberger Gymnasium, wo unter anderem eine neue Heizung nötig ist. Und dann will und muss der Kreis auch Geld beiseite legen für den Umzug der Antonio-Huber-Förderschule, die bis Ende 2020 ihren derzeitigen Standort räumen muss.

Schulden werden ab 2022 wieder steigen

Dass Bildung eines der wichtigsten Themen derzeit ist, darin sind sich die Kreisräte quer durch alle Fraktionen einig. Um die notwendigen Investitionen stemmen zu können, wollen sie die Schulden des Landkreises so weit wie möglich abbauen: Sie sollen zum Ende dieses Jahres auf elf Millionen Euro sinken und bis Ende 2020 noch mal um etwa eine halbe Million Euro. Denn klar ist: Baut der Kreis in Lindau ein neues Berufsschulzentrum, dann muss das über neue Schulden finanziert werden. Schon jetzt geht Kämmerer Feurle davon aus, dass diese in knapp drei Jahren wieder fast 20 Millionen Euro betragen werden.

Zugute kommt dem Landkreis in seiner Finanzplanung, dass die Städte und Gemeinden immer noch gute Steuereinnahmen haben. So steigt die Kreisumlage, die Haupteinnahmequelle des Kreises, bei unveränderten 43,0 Prozent Hebesatz, um fünf Millionen auf 42,6 Millionen Euro. An der derzeitigen Höhe des Hebesatzes wollte im Haushaltsausschuss bis auf SPD-Kreisrat Helmut Böller niemand rütteln. So empfahl das Gremium dem Kreisausschuss mit nur einer Gegenstimme, den überarbeiteten Etatentwurf zu billigen.