Schulden sind nicht so hoch wie erwartet

Die erfolgreichen Lindauer Unternehmen haben auch im vergangenen Jahr die Konten der Stadt besser gefüllt als gedacht. Vor allem weil die Gewerbesteuer auf die Rekordhöhe von 15 Millionen Euro gestiegen ist, steht die Stadt deutlich besser da als gedacht. Die Schulden liegen um knapp sieben Millionen Euro niedriger als erwartet.

Die Kämmerei legt am kommenden Dienstag den Stadträten im Finanzausschuss die Jahresrechnungen vor. Kämmerer Felix Eisenbach freut sich in der Sitzungsvorlage, dass er auch heuer ein Zahlenwerk präsentieren kann, das besser ist als die Schätzung bei der Aufstellung des Haushaltsplans vor anderthalb Jahren. So liegen die Einnahmen um fast acht Millionen Euro höher als geplant. Allein 4,5 Millionen Euro Plus stammen aus der Gewerbesteuer. Aber auch andere Steuereinnahmen sind reichlicher geflossen als vorher gedacht.

Zum Teil sind deshalb Umlagesätze deutlich gestiegen, so dass Ausgaben ebenfalls höher ausfielen. Bei Personal- und Sachausgaben lagen die Ausgaben etwa um eine halbe Million Euro höher als gedacht. Damit konnte die Stadt aus den laufenden Einnahmen knapp 6,6 Millionen Euro für Projekte erwirtschaften. Das hat laut Eisenbach dazu geführt, dass die Stadt weniger Kredite aufnehmen musste. So sind die Schulden nicht wie erwartet und genehmigt um 14,6 Millionen Euro gestiegen. Stattdessen hat die Stadt 5,4 Millionen Euro neue Schulden gemacht und 2,6 Millionen wegen Verzögerungen bei den Bauprojekten auf das laufende Jahr verschoben. Das sind insgesamt also acht Millionen neue Schulden.

Der Schuldenstand der Stadt ist damit auf 34,5 Millionen Euro gestiegen. Hinzu kommen die Schulden der Regie- und Eigenbetriebe, die bei den meisten Betrieben gesunken, bei den Garten- und Tiefbaubetrieben und den Bäderbetrieben aber gestiegen sind, so dass dort insgesamt 22,5 Millionen Euro zu Buche stehen, das sind knapp zwei Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor.

An Rücklagen sind der Stadt zum Jahreswechsel noch 10,8 Millionen Euro geblieben, die für verschiedene Großprojekte bereits verplant sind.

Die wirtschaftlich tätigen Betriebe der Stadt legen ebenfalls ihre Zahlen vor. Demnach sind aus Parkgebühren und Bußgeldern rund 170 000 Euro mehr auf die Konten der Stadt geflossen als erwartet. Das Krematorium hat gut 100 000 Euro mehr eingenommen als erwartet und hat Schulden getilgt. Beim Senioren- und Pflegeheim Reutin freut sich Heimleiter Klaus Höhne darüber, dass er das Haus, das vor Jahren eine halbe Million Euro Verlust im Jahr hinnehmen musste, so umgestellt hat, dass es mehr als 170 000 Euro Gewinn erwirtschaftet hat. Das Geld gibt Handlungsfreiheit für weitere Investitionen.

Am kommenden Dienstag, 8. Mai, werden sich die Stadträte im Finanzausschuss mit diesen Zahlen befassen. Die öffentliche Sitzung im Sitzungssaal der Stadtverwaltung (Toskana) beginnt um 17 Uhr.