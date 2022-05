Schulbusfahrer biegt falsch ab und bleibt in Unterführung stecken

Dieser Schulbusfahrer aus Lindau hatte Glück im Unglück: Als er aus Versehen in eine zu niedrige Unterführung fährt, wird die Klimaanlage abgerissen und ins Innere des Busses gedrückt. Zum Glück wird bei dem Unfall niemand verletzt.

Er kennt die Strecke kaum

Der 60 Jahre alte Fahrer war am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der Wackerstraße in Richtung Schachen unterwegs. Laut Polizei fuhr er dort erst zum zweiten Mal und bog am Kreisverkehr in Aeschach in die Wackerstraße ab, anstatt in die Kolpingstraße zu fahren. Er bemerkte, dass er falsch abgebogen war und wollte nach der Unterführung wenden.

Dabei missachtete er aber die geringe Durchfahrtshöhe der Unterführung und blieb dort hängen. Die auf dem Dach des Busses angebrachte Klimaanlage wurde abgerissen und in den Innenraum des Busses gedrückt. Zum Glück waren zu diesem Zeitpunkt keine Schüler in dem Bus. Die Polizei schätzt den Schaden am Bus auf 50 000 Euro. An der Unterführung waren lediglich Kratzer zu sehen.