Schützenkönigin oder Schützenkönig gesucht: So funktioniert der Wettbewerb am Oktoberfest

Wenn in Lindau von Freitag, 2. September, bis Sonntag, 4. September, das Oktoberfest gefeiert wird, sucht die Lindauer Zeitung zum achten Mal die Schützenkönigin oder den Schützenkönig der Lindauer Wiesn. Mitmachen darf jeder. So läuft das Spiel ab.

Am Familiensonntag des 57. Lindauer Oktoberfestes dürfen die Teilnehmenden – beim letzten Wettbewerb vor der Corona-Pandemie waren es rund 60 – ihre Treffsicherheit auf die Probe stellen und ihren Vorgänger herausfordern: Daniel Götze aus Wasserburg. Mit 45 Ringen hat er 2019 den Titel zum vierten Mal gewonnen, nachdem er schon 2015 sein Triple vervollständigt hatte.

Schützenmeister hofft auf viele bekannte Gesichter

Ist er wohl in diesem Jahr erneut am Start? Christoph Strohe, seines Zeichens erster Schützenmeister der Königlich Privilegierten Schützengesellschaft Lindau, die den Wettbewerb der Lindauer Zeitung unterstützt, hofft viele bekannte Gesichter vor den Schießscheiben wiederzusehen. „Immerhin war um den Wettbewerb eine richtige Gemeinschaft entstanden, die sich gegenseitig freundschaftlich gepusht hat“, sagt er. Mitglieder der Lindauer Schützengesellschaft werden den Schießstand am Veranstaltungstag betreuen und den Wettbewerb fachmännisch begleiten.

Um 13 Uhr beginnt der Schießwettbewerb – die Anmeldung erfolgt neben dem Schießstand. Bis circa 17 Uhr dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Schüsse abgeben und bereits um 18 Uhr findet auf der Hauptbühne im Festzelt die Siegerehrung statt.

Schützentafel wird am Abend überreicht

Christiane Gisbertz, die Verlagsleiterin der Lindauer Zeitung, wird dann die Gewinnerin oder den Gewinner verkünden, und die Schützentafel überreichen. Der Hauptpreis ist auch 2022 für die Schützenkönigin oder den Schützenkönig ein Ehrentisch am Abend der Betriebe auf der Lindauer Wiesn 2023, für den zweiten und dritten Sieger gibt es ebenfalls Preise.

2019 hatte Christoph Strohe die Proklamation des Schützenkönigs nach den bayerischen Regeln vorgeschlagen. Das bedeutete, dass der beste Schütze insgesamt natürlich der Schützenkönig war, also Daniel Götze, die ihm folgenden den ersten und zweiten Platz belegten – und zwar sowohl bei den Damen als auch den Herren. Einen dritten Platz gab es 2019 nicht.

Das wird in diesem Jahr anders sein: Die Schützin oder der Schütze mit den meisten Ringen wird die Lindauer Wiesn Schützenkönigin oder der Schützenkönig, und ihr oder ihm folgen Platz zwei und drei, ohne einen Unterschied zwischen Frauen und Männern zu machen. Und auch wenn es auch nur eine Schützenkönigin oder einen Schützenkönig geben kann – Spaß und sportliches Vergnügen werden alle Teilnehmer haben.

Was noch auf dem Programm steht

Los geht das Lindauer Oktoberfest am Freitag, 2. September, mit dem Abend der Betriebe. Ab 16.30 Uhr gibt es Musik von der Gruppe Original Ibrige, bis zu den Böllerschüssen der Königlich privaten Schützengesellschaft Lindau um 18.30 Uhr. Danach spielt der Musikverein Wasserburg. Um 19 Uhr ist der Einzug mit Fassanstich und ab 19.30 Uhr gibt es Musik von der Hessentaler Band.

Wer am Samstag, 3. September, auf dem Oktoberfest mitfeiern will, muss ab 16 Uhr einen Bändel an der Eingangskasse kaufen. Es gibt keinen Vorverkauf, Einlass ist ab 18 Jahren. Ab 16.30 Uhr spielt der Musikverein Roggenbeuren, ab 20 Uhr, stehen die Blaumeisen auf der Bühne.

Am Sonntag, 4. September, ist der Tag der Familie auf dem Oktoberfest. Einlass zum Mittagstisch ist ab 11.30 Uhr, es spielt der Musikverein Ailingen. Um 13 Uhr beginnt der Wettbewerb um den Lindauer Schützenkönig, der um 18 Uhr gekürt wird. Parallel dazu gibt es ab 14 Uhr ein Kinderprogramm mit Kinderbahn, Hüpfburg, Kinderschminken und Kindereisenbahn. Ab 15 Uhr spielt der Musikverein Hohenweiler.