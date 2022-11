SchülerInnen der Realschule im Dreiländereck begeistern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie jedes Jahr am dritten Freitag im November rufen DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung/AG dazu auf, ein öffentliches Zeichen für das Vorlesen zu setzen.

Auch die SchülerInnen des Wahlfachs „Vorlesepaten“ der Realschule im Dreiländereck (Lada Gupalova, Thorben Schelle, Nico Jovanovic und Chiara Simon) haben diese Initiative gemeinsam mit ihrer Lehrkraft Nadja Koerner unterstützt und dieses Jahr erneut dazu beigetragen, den Kindern aus der Kindertagesstätte „Villa Engel“ die Freude am Lesen vorzuleben und näherzubringen.

Die Lesepaten haben das diesjährige Jahresmotto „Gemeinsam einzigartig“ wörtlich genommen und die Kinder mit Geschichten über Vielfalt, Individualität und Wertschätzung mitgerissen. Warum? Weil all diese Werte in unserer Gesellschaft zu einem respektvollen Miteinander gehören – und das sollen schon die Kleinsten erkennen. Denn nicht nur das Lesen öffnet das Tor zur Welt, sondern auch ein friedliches Miteinander ist wichtiger denn je. Leseförderung und -begeisterung beginnt von klein auf – und so hatten alle Beteiligten sichtlich Spaß am Vorlesen.

Gekrönt wurde der Vortrag damit, dass sich jedes Kind ein Pixie-Büchlein aussuchen und anschließend mit nachhause nehmen durfte. Gemeinsam wurde nach dem Vorlesen in den Büchlein geblättert und weiter vorgelesen, so sehr hingen die Kleinsten den tüchtigen Vorleserinnen und Vorlesern an den Lippen. Dies hat allen Beteiligten erneut gezeigt, wie sehr Kinder das Vorlesen tatsächlich lieben.