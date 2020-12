Schülerinnen der Maria-Ward-Realschule beschenken Lindauer Senioren mit Basteleien

Viele Schülerinnen der Maria-Ward-Realschule hatten schon im Oktober damit begonnen, sich auf den im Advent geplanten Weihnachtsmarkt in der Schule vorzubereiten. Da wurde in verschiedenen kleinen Klassengruppen gebastelt, geklebt und gekocht, erklärt die Schule in einer Mitteilung. Umso größer sei die Enttäuschung gewesen, als Ende November alles abgesagt werden musste. Doch dann kam die rettende Idee der Religionspädagoginnen: Warum gestalten wir daraus nicht Geschenke für die Lindauer Seniorenheime? Gerne schlossen sich die Schülerinnen wieder an und arbeiteten hoch motiviert an Grußkarten und Verzierungen von Geschenktüten. Schließlich fand man im Lindauer Hospiz, im Allgäustift und im Hospital dankbare Empfänger für die liebevollen, kleinen Gaben und die imposanten Papiersterne, die – laut Auskunft der Betreuenden – den Senioren ein Lächeln ins Gesicht zauberten. Normalerweise hätten die Schülerinnen den alten Menschen persönliche Besuche abgestattet und für sie gesungen und musiziert. Doch das ist in diesen Zeiten leider erst mal nicht möglich, heißt es abschließend.