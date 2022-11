Schülerin der Maria-Ward-Realschule ist eine der Besten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über 2700 Realschülerinnen und Realschüler der neunten Jahrgangsstufe aus Bayern nahmen im letzten Schuljahr an den internationalen Cambridge-Prüfungen zu dem Sprachdiplom teil, das weltweit anerkannt ist. Unsere Schülerin Lidija Pejovic zählt zu den erfolgreichsten Schülerinnen und Schülern in ganz Schwaben. Um dieses international anerkannte Diplom zu erhalten, müssen die Prüflinge beispielsweise an Konversationen auf Englisch teilnehmen oder englischen Hör- und Lesetexten Informationen entnehmen. Um ihre Fremdsprachenkompetenz zu unterstreichen, ist dieses Diplom eine wertvolle Ergänzung für die Bewerbungsunterlagen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Im Sommer wurden schon die Zertifikate übergeben, doch Lidija hat im internationalen Preliminary English Test (PET) ihre mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in der englischen Sprache derart gut unter Beweis gestellt, dass sie als eine der besten Teilnehmerinnen in ganz Bayern abgeschnitten hat und auch vom Director of Customer Services am Cambridge-Institut beglückwünscht wurde. Dieses herausragende Ergebnis verdient besondere Anerkennung. Wir sind sehr stolz. Herzlichen Glückwunsch, Lidija!