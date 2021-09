Schüler interviewen Harald Voigt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Voller Freude begrüßten am Mittwoch die Kinder der Ferienbetreuung den Bürgermeister von Wasserburg, Harald Voigt, zum gemeinsamen Frühstück.

Die Vorschul- und Grundschulkinder interviewten Harald Voigt mit Fragen wie zum Beispiel: Was macht ein Bürgermeister den ganzen Tag? Ist er Chef der Feuerwehr? Was passiert mit dem vielen Schwemmholz? Werden mehr Mülleimer aufgestellt in Wasserburg?

Offen antwortete Harald Voigt den aufmerksamen Schüler:innen und versprach ihnen: „Sprecht mich immer gerne wieder an, wenn ihr mich trefft und etwas wissen wollt.“

Die Ferienbetreuung ist eine Kooperation vom Kinderschutzbund Lindau mit der Gemeinde Wasserburg und der Stadt Lindau. Das Angebot richtet sich jährlich unter einem Motto an Vorschul- und Grundschulkinder. In 2021 dreht sich spielerisch und kreativ alles um „Ich seh' etwas, was du nicht siehst.“ Bunt, einzigartig und vielseitig - so wie auch die Kinder sind - erleben sie auch das Programm, in den letzten drei Wochen im Bürgerbegegnungshaus in Wasserburg, in den ersten drei Wochen auf dem Sportplatz des TSV Oberreitnau.

„Gerade in der herausfordernden Coronazeit sind wir froh den Kindern Leichtigkeit und Gemeinschaft in den Ferien bieten zu können“, meint Karin Eigler. „Die Eltern sind erleichtert, wenn sie ihren Nachwuchs gut betreut wissen während ihrer Verpflichtungen“, ergänzt Ramona Krause. Beide Bildungsgestalterinnen organisieren und leiten die Ferienbetreuung, stets mit dem Blick auf die aktuelle Situation, den Bedarf sowie auf die Bedürfnisse der Kinder.