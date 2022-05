Schüler erlernen Mediationstechniken

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 27. Mai trafen sich 21 Schüler in der Realschule im Dreiländereck, um dort an einem Streitschlichter-Workshop teilzunehmen. Am Freitag ging es um 14:00 Uhr los. Die Schüler erlernten die Theorie einer Mediation: Wie geht man mit Streitenden um, wie ist der Ablauf einer Schlichtung, welche Regeln gibt es und weshalb wollen wir überhaupt einen Streit schlichten. Nach einer intensiven Phase der Theorie und der Einübung stieß zur Erleichterung aller gegen 18:00 Uhr der Sportlehrer Herr Knörl dazu und die Schüler machten sich auf den Weg zum Sportplatz. Dort konnten sich die Schüler körperlich austoben. Großer Dank gebührt Herrn Knörl, der seinen Freitagnachmittag für eine zusätzliche schulische Aktion opferte. Nach etwas mehr als einer Stunde und mit großem Hunger verließen wir den Sportplatz wieder, um im Schulhof ein Picknick mit Obst, Gemüse und selbst gemachten Sandwiches zu eröffnen. Bei entspannter Atmosphäre wurde doch eine beträchtliche Menge Essen vertilgt. Als es dunkel wurde und die Wolken am Himmel zu düster erschienen, verzogen wir uns zum Filmschauen ins Schulgebäude. Spannender als diesen fanden die jungen Erwachsenen jedoch die Turnhalle in ein Matratzenlager umzufunktionieren. Die Höhle der 6.Klässler schien warm und gemütlich zu sein. Nach einer kurzen Nacht startete der neue Tag mit einem Frühstück und wurde mit einem Ballspiel abgerundet. Zum Schluss durfte das am Vortag erlernte noch einmal vertieft werden, so dass es sich festigte. Gegen 9:30 Uhr am Samstagmorgen wurden die Schüler glücklich und zufrieden entlassen. Ihre LehrerInnen erfüllten die Schüler mit Stolz und Freude. Diese jungen Leute sind eine Bereicherung für unsere Gesellschaft und wir dürfen mit viel Zuversicht in die Zukunft schauen, die sie gestalten werden.