Schrecksekunde führt zu Unfall

Eine 63-Jährige hat am Montagabend, 2. März, gegen 19.45 Uhr die Wiedemannstraße befahren. Sie erschrak laut Polizeibericht offenbar aufgrund eines anderen Verkehrsteilnehmers und riss ihr Lenkrad herum. Dadurch touchierte sie mit ihrem Auto den geparkten Pkw eines 32-Jährigen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro.