Schrankenlos in den Stau: Stadt will nachbessern

Schrankenlos heißt nicht zwangsläufig staufrei. Diese Erfahrung haben viele Autofahrer am Pfingstmontag in Lindau gemacht. In der Bregenzer Straße und auf der Inselstraße ging zeitweise nichts mehr. Neuralgische Punkte waren die Ampeln an der Bregenzer Straße und am Kreisel zur Hinteren Insel. Stadt und Polizei wollen nun in diesen Bereichen nachbessern.

Schönes Wetter, Feiertag und Kunsthandwerkermarkt: Der Ansturm auf die Insel war Pfingstmontag riesig, die Parkplätze samt Parkhaus waren schnell besetzt. Trotz der neuen Unterführung standen viele Autofahrer im Stau. Ein großes Problem war laut Thomas Steur, Vizechef der Lindauer Polizei, dass viele Besucher doch noch den Übergang über die Bregenzer Straße wählten – obwohl der entsprechende Wegweiser durchgestrichen war und Barken das Abbiegen teilweise erschwerten. Jedenfalls sei kaum jemand, der aus Richtung Bregenz gekommen ist, geradeaus Richtung Unterführung gefahren. Was laut Steur das Problem noch verschärfte: Die Stadt habe in der Bregenzer Straße die Grünphase Richtung Insel verkürzt. „Es sind immer nur fünf, sechs Autos durchgekommen.“ Auf der anderen Seite der Bahngleise angekommen, verstopften sie den Kreisel am Europaplatz – was wiederum den Verkehr aus Richtung Langenweg und Inselstraße ausgebremst hat. Nachdem die Polizei veranlasst hatte, die Barken in der Bregenzer Straße zu entfernen, sei der Verkehr etwas flüssiger gelaufen, so Steur weiter.

Ampel auf die Hintere Insel macht der Polizei Sorgen

Verschärft habe sich die Situation auch durch den wiederholten Ausfall der Ampel auf die Hintere Insel. „Die macht uns echte Sorgen“, sagt Steur. Es werde vermutet, dass irgendwelche Funksignale die Ampel immer wieder außer Gefecht setzen. Da dann die Autofahrer in beiden Fahrtrichtungen Blinklicht haben, komme es in der Folge immer wieder zu Begegnungen auf der Brücke und Rückstaus in die Zwanziger Straße. Da helfe es laut Steur nicht viel, dass sich die Ampel nach zehn Minuten wieder selbst anschalte.

Der Polizist sieht eine Lösung darin, die Zufahrt über den Bahnübergang Bregenzer Straße komplett zu sperren. Wenn das nicht möglich ist, plädiert er für ein Schild, das auf die geänderte Verkehrsführung hinweist und auf eine Verlängerung der Grünphase in der Bregenzer Straße.

Auch Jürgen Widmer, Pressesprecher der Stadt Lindau, sieht Handlungsbedarf. Im Gespräch mit der Polizei sollen Lösungen erarbeitet werden. „Wir werden die Ampel weiter beobachten und entscheiden dann, ob wir sie neu programmieren“, sagt Widmer. Den Bahnübergang will er jedoch so lang wie möglich offen halten. „Wir halten ihn derzeit noch für notwendig, um die Verkehrslast auf der Kolpingstraße nicht zu sehr zu erhöhen.“ Da es dort bald zu Sanierungsarbeiten kommt, sei es nicht sinnvoll, den Bahnübergang vorübergehend zu schließen. Damit das Navi im Auto bald den schrankenlosen Weg auf die Insel wählt, hat die Stadt die neue Verkehrsführung bereits an die betreffenden Stellen weitergegeben. Allerdings werde diese Routenführung Autofahrern erst nach einem Update zur Verfügung stehen.

Fest steht aber auch: Auch mit der neuen Unterführung lassen sich nicht alle Staus vermeiden. „Der Pfingstmontag war ein Tag mit ungewöhnlich hohem Verkehrsdruck“, sagt Widmer. An solchen Tagen werde man immer wieder an Kapazitätsgrenzen stoßen. Das sieht auch Thomas Steur so: „Wenn alle am Feiertag bei schönem Wetter auf die Insel fahren, muss man auch Staus in Kauf nehmen.“ Bei normalem Verkehrsaufkommen habe sich die Unterführung bislang bewährt. Widmer: „Wir bekommen immer wieder Rückmeldungen, wie super alles läuft.“