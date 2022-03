Schon wieder legt jemand unerlaubt Altreifen beim Grüngut ab

Zum wiederholten Mal ist ein Unbekannter Altreifen illegal bei der Entsorgungsstelle für Grüngut in Niederhaus losgeworden. Schon vergangene Woche meldete die Polizei einen ähnlichen Fall. Auch dieses Mal waren die Reifenflanken aufgeschnitten.

Zeuge bringt die Reifen zur Entsorgungsstelle

Wie die Polizei ermittelte, wurden die Reifen unerlaubt in einem bislang noch unbekannten Zeitraum in einer Wiese im hinteren Bereich der Entsorgungsstelle abgelegt. Danach habe ein Zeuge die 16 Reifen vor der Grüngutentsorungsstelle Niederhaus am Montag aufgestapelt.

Polizei sucht nach Zeugen

Ein ähnlicher Fall stellte die Polizei bereits am vergangenen Mittwoch fest. Die Polizeiinspektion Lindau bittet unter der Telefonnummer 08382 / 91 00 um Zeugenhinweise. Sie sucht auch denjenigen, der die Altreifen von ihrem ursprünglichen Ablageort vor die Zufahrt der Grüngutentsorgungsstelle brachte.