Schon wieder brennt Papiercontainer: Polizei geht von Brandstiftung aus

Schon wieder hat ein Papiercontainer gebrannt. Der letzte Fall war an Heiligabend. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr gingen bei der Leitstelle gleich mehrere Notrufe ein, wie die Feuerwehr schreibt. Am Busbahnhof auf der Insel rauchte es aus einem Papiercontainer.

„Die Löschgruppe Altstadt wurde gemeinsam mit einer Gruppe des Löschzugs Hauptwache zum Inselbahnhof alarmiert“, schreibt die Feuerwehr. „Unter Atemschutz wurde der Container geöffnet und mit einem C-Rohr bekämpft.“

Danach wurden der Container und dessen Umgebung mit der Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Nach einer halben Stunde war der Einsatz abgeschlossen und die Kräfte rückten wieder ab.

Ob Fälle zusammenhängen, ist noch unklar

Da der Papiercontainer aus Metall bestand, hielt sich der Sachschaden laut Polizeibericht in Grenzen, da lediglich Papier verbrannte. „Es muss von Brandstiftung ausgegangen werden“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Denn dass sich das Papier bei den kühlen Temperaturen selbst entzündet, sei ausgeschlossen, wie Polizeisprecherin Isabel Schreck sagt.

Die Feuerwehr muss gegen 21 Uhr ausrücken. (Foto: Feuerwehr)

Erst an Heiligabend brannten zwei Container in der Wackerstraße. Als eine Polizeistreife dort eintraf, standen beide Container bereits in Vollbrand, die Feuerwehr kam zum Löschen. In diesem Fall geht die Polizei davon aus, dass jemand Silvesterböller in den Container geworfen hat. Ob die Fälle zusammenhängen, ist laut Polizei noch unklar.

Im März hatte ein Container am Segelhafen gebrannt. Da der Container an der Rückseite eines Holzgebäude des Römerbades steht, bestand die Gefahr, dass er auf das Häuschen übergreift. Dies konnte die Feuerwehr zum Glück verhindern. Damals war es vielleicht eine Zigarette, die den Brand ausgelöst hatte.