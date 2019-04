Schon wieder brennen Müllcontainer – Polizei sucht nach Zeugen

Nur einen Tag nachdem jemand die Werstoffcontainer am Aeschacher Ufer in Brand gesteckt hat, haben nun am frühen Samstagmorgen die Container vor der Dreifachturnhalle gebrannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte Täter haben die Werstoffcontainer in der Reutiner Straße am frühen Samstagmorgen gegen 4.45 Uhr in Brand gesetzt, wie die Polizei schreibt. Der Löschzug West rückte aus und bekam den Brand glücklicherweise schnell in den Griff. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet.