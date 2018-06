Schon im März startet Neubau des Schülerheims

In Kürze ist es soweit: Auf der Freifläche zwischen Bodensee-Gymnasium und bisherigem Schülerheim der Berufsschule werden im März die Baumaschinen anrücken. 220 Pfähle werden dort eingerammt. Damit startet die GKWG den Neubau des Wohnheims, das nach dem Abschluss der gesamten Bauarbeiten einschließlich Generalsanierung des alten Gebäudes Platz für gut 270 Auszubildende bieten soll. An die 18 Millionen Euro investiert die GKWG dort in den nächsten drei Jahren.

Damit alles aus einer Hand kommt und sie bei den Baukosten möglichst wenig Überraschungen erlebt, hat die Kreiswohnbaugesellschaft, wie die GKWG offiziell heißt, das oberschwäbische Bauunternehmen Reisch als Generalunternehmer beauftragt. GKWG-Geschäftsführer Thomas Blei und Landrat Elmar Stegmann haben dabei ein gutes Gefühl, schließlich „hat die Firma Reisch hier in Lindau bereits die neue Feuerwache gebaut und die Stadt dabei durchwegs gute Erfahrungen mit dem Unternehmen gemacht“, so der Lindauer Landrat. Wert legt Stegmann darauf, dass auch der Generalunternehmer die Aufträge vorrangig an Firmen und Handwerksbetriebe aus der Region vergibt.

Derzeit laufen nach Bleis Worten die letzten „bauvorbereitenden Maßnahmen“. Dann soll es losgehen: Auf zwischen 220 und 240 Pfählen soll der Anbau des Schülerheims stehen. Denn der Baugrund ist an dieser Stelle ähnlich ungünstig wie im Bereich Fachoberschule – dort hatte der schlechte Untergrund zu teils heftigen Setzungsrissen geführt, der Landkreis jahrzehntelang mit der damaligen Baufirma vor Gericht gestritten. „Auf dem Grundstück hier gehen die Pfähle erst mal zehn Meter wie durch Butter durch“, beschreibt Blei die Situation am Schülerheim.

Am Schluss Platz für 273 Berufsschüler

Der Rohbau soll bis zum Spätherbst stehen, so dass während der Wintermonate der Innenausbau laufen kann. Im Sommer kommenden Jahres werde man den Neubau dann an das bestehende Schülerheim „andocken“, wie es der GKWG-Geschäftsführer beschreibt. Dann ist der Umzug vom alten ins neue Haus angesagt. Mit Beginn des Schuljahres 2016/17 will Blei anschließend die Kernsanierung des Altbaus in Angriff nehmen. Voraussichtlich bis September 2017 soll das Gesamtprojekt Schülerheimerweiterung dann abgeschlossen sein.

Statt der ursprünglich geplanten 300 Betten werde das Lindauer Schülerheim dann Platz für 273 Jugendliche und junge Erwachsene bieten. „Damit tragen wir der demografischen Entwicklung und der Regierung von Schwaben Rechnung“, so Blei. „Das Haus ist ja langfristig, für die nächsten 30 Jahre, konzipiert“, ergänzt Landrat Stegmann, und da werde die Schülerzahl in der Lindauer Berufsschule doch sinken.