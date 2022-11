Schon der zweite Fall: Unbekannte beschädigen wieder ein Gartenhaus

Der Polizeiinspektion Lindau ist am Mittwoch wieder ein Fall von Vandalismus in einem Gartenhaus in der Röntgenstraße gemeldet worden. Als die Polizisten den Fall aufnahmen, stellten sie fest, dass es schon am Montag passiert sein muss. Es ist nicht der erste Fall.

Wie die Polizei mitteilt, wurde an der Zufahrt zum Gartenhaus ein Vorhängeschloss an einem Tor aufgebrochen. Dann hebelten die Täter die Eingangstüre auf der Terrasse auf. Auf der Rückseite brachen sie an einem Schuppen ebenfalls die Türe auf. Im Haus durchsuchten sie den Innenraum, an einem Küchenbuffet schlugen sie die Scheiben ein.

Erster Fall im Pulvertobelweg

Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um die gleichen Täter handelt, die am Wochenende ein Gartenhaus im Pulvertobelweg erheblich beschädigt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro, allerdings konnte der Eigentümer noch nicht erreicht werden um festzustellen, ob auch Gegenstände aus dem Haus gestohlen wurden.