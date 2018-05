Schon 20 000 Besucher in Macke-Ausstellung – LZ verlost Karten

Freudig überrascht war Francesco Coluto, als Ihn Oberbürgermeister Gerhard Ecker und Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn an der Kasse persönlich begrüßten. Er ist der 20 000 Besucher der August-Macke-Ausstellung im Lindauer Stadtmuseum. Für alle, die die Ausstellung noch sehen möchten, verlost die LZ Karten.

Francesco Coluto, ein gebürtiger Römer, lebt und arbeitet als Lehrer für Kunstgeschichte in Venedig und besucht auf seiner Europareise zahlreiche Museen. Die Ausstellung in Lindau war für ihn sein Highlight am Bodensee, wie es in einer Pressemitteilung des Kulturamts heißt. Neben einem kostenlosen Eintritt freute ich Coluto auch über einen Ausstellungskatalog.

Die August-Macke-Ausstellung läuft noch bis zum 26. August. Für alle, die sie noch nicht gesehen haben oder noch einmal besuchen möchten, verlost die Lindauer Zeitung Karten. Wer jeweils zwei Eintrittskarten gewinnen möchte, kann sich unter Telefon 01379 / 88 61 19 melden. Das Lösungswort lautet Macke. Die Gewinner werden von der LZ benachrichtigt. (lz)