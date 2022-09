Schockanrufer und falsche Polizisten wieder aktiv

In Lindau sind am Dienstag wieder Bürger von sogenannten Schockanrufern und falschen Polizeibeamten kontaktiert worden. Im Zeitraum von 10.30 bis 14.30 Uhr wurden laut Polizeibericht insgesamt acht Männer und Frauen im Lindauer Stadtgebiet Lindau im Alter zwischen 68 und 89 Jahren angerufen.

Die Masche ist dabei immer dieselbe: Angeblich hätte eine Tochter oder Sohn einen schweren Unfall verursacht und dabei einen Menschen totgefahren. Nun müsse man eine Kaution hinterlegen, damit der Nachwuchs nicht ins Gefängnis muss. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte und Kriminalpolizeibeamte verschiedener Dienststellen aus. In einem Fall wurde ein 68-jähriger Mann angeblich von Interpol angerufen und nach seinen Ausweisdaten befragt. Alle Angerufenen erkannten den Betrugsversuch und legten gleich wieder auf. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Betrüger haben im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mit solchen Maschen seit dem 19. August dieses Jahres bereits eine Beute von etwa 700 000 Euro, seit Jahresbeginn liegt die Summe bei mehr als 1,1 Millionen Euro. Der Landkreis Lindau ist seit Anfang des Jahres 2022 mit einer Summe von über 250 000 Euro betroffen.

Die Polizei weist darauf hin, dass in Deutschland keine Kautionszahlungen bei Unfällen zu zahlen sind. Die Polizei ruft niemals an und verlangt irgendwelche Geldzahlungen. Es wird auch nicht nach anderen Wertgegenständen wie Schmuck oder Gold gefragt. In solchen Fällen sollen die Angerufenen sofort auflegen und die richtige Polizei über die bekannte Rufnummer 08382 / 91 00 oder den Notruf verständigen.