Schockanrufer erzählt falsche Geschichte: Lindauerin zahlt 45 000 Euro an Betrüger

Ihr Sohn soll bei einem Verkehrsunfall jemanden so schwer verletzt haben, dass derjenige gestorben ist. Das erzählt ein Fremder einer Lindauerin am Telefon. Dann fordert er eine hohe Summe. Und sie zahlt.

Es passiert immer wieder: Fremde rufen bei Seniorinnen und Senioren an und gaukeln ihnen eine Geschichte vor, die nicht stimmt. Am Montag wurde laut Polizei eine Seniorin aus Lindau Opfer eines solchen Betrugs. Ein Mann erzählte der Frau, sie müsse 45000 Euro zahle, wenn sie verhindern wolle, dass ihr Sohn ins Gefängnis muss. Der Sohn sei schuld daran, dass bei einem Verkehrsunfall jemand gestorben ist. Daraufhin übergab die Frau übergab einem Mann das Geld in bar.

Betrüger setzen ihre Opfer unter Schock

Diese Masche ist nicht neu. Laut Polizei setzen die Betrüger mit den Schockanrufen darauf, die Opfer dazu zu bringen, etwas Unüberlegtes zu tun. „Durch geschickte Gesprächsführung der Täter werden die Opfer psychisch unter Druck gesetzt und so zu unreflektierten Geldzahlungen gedrängt“, schreibt die Polizei im Pressebericht.

Den Geschädigten werde vorgetäuscht, dass sich ein Verwandter oder naher Bekannter in einer Notlage oder Gefahr befindet, die nur durch Geld abgewendet werden kann. Im Landkreis Lindau verzeichne die Polizei in diesem Jahr Taten im mittleren zweistelligen Bereich. Der Schaden belaufe sich auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät dazu, am Telefon keine Details zu finanziellen Verhältnissen preiszugeben. Polizisten, Staatsanwälte oder Richter würden nie um Geld oder Wertgegenstände bitten. Man sollte bei solchen Forderungen misstrauisch werden und das Telefonat beenden. Man sollte sich auch am Telefon nicht unter Druck setzen lassen, sondern auflegen. Bei Zweifeln solle man die Behörde anrufen, von der die angebliche Amtsperson kommt. Außerdem sollte man nie Bargeld an jemand Fremdes übergeben