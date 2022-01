Schnuppern Sie beim digitalen Info-Samstag der FOSBOS Lindau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lindau (lz) - Die FOSBOS Lindau bietet am Samstag, 29. Januar, einen digitalen Infotag an. Es gibt zwei Termine, an denen Interessierte die Schule kennenlernen können.

Es werden zwei Präsentationsrunden angeboten, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Die eine beginnt um 10 Uhr, die andere um 11.30 Uhr. „So dass man sich nacheinander über zwei der vier Ausbildungsrichtungen informieren kann.“ Alle Informationen sowie die Anmeldedaten gibt es auf der Internetseite der Schule.