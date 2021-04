Schnelltests beim Wochenmarkt in Lindau finden schon am Freitag statt

Freitag statt Samstag: Dies gilt am Freitag, 30. April, für die Corona-Schnelltests am Wochenmarkt. Da am Samstag der 1. Mai ist, wird der Wochenmarkt auf Freitag vorgezogen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Parallel dazu wird auch die Teststation wieder aufgebaut. Hier bieten das Bayerische Rote Kreuz und der Allgäu-Medical-Service wieder kostenlose Corona-Schnelltests an. Die Teststation hat zwischen 9 und 12 Uhr geöffnet. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig.