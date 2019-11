Schnelles Netz für Schüler im Landkreis

Die Schüler der achten Klasse an der Realschule im Dreiländereck in Lindau freuen sich über den schnellen Internetzugang in den EDV-Räumen. Seit November sind alle Schulen in der Trägerschaft des Landkreises im Stadtgebiet Lindau an das Glasfasernetz der Telekommunikation Lindau GmbH angeschlossen. „Zu einer modernen Bildungslandschaft gehört auch, dass die Schulen technisch auf dem neuesten Stand sind“, so Landrat Elmar Stegmann. Den Landkreis kostet dies mehr als 124 000 Euro, von denen 80 Prozent über den Freistaat gefördert werden. Die Schulen in Lindenberg werden im Laufe des kommenden Jahres an das Glasfasernetz angeschlossen. Und noch im Dezember erhalten alle Landkreisschulen außerdem moderne Ausstattungen mit Notebooks, Beamern und Dokumentenkameras. Dies fördert der Freistaat mit 90 Prozent der Gesamtkosten von rund 400 000 Euro. Für einen modernen und zeitgemäßen Unterricht investiert der Landkreis seit Jahren viele Millionen in seine Schulen.