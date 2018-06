Schnell und richtig reagieren: so geht’s

Jedes Jahr verletzen sich in Deutschland rund 1,7 Millionen Kinder unter 15 Jahren. Die meisten Unfälle geschehen dort, wo man sie am wenigsten erwartet: zu Hause. Fast zwei Drittel der häuslichen Unfälle betreffen Kinder unter sechs Jahren. Anlässlich des Tags der Kindersicherheit am 10. Juni machen die Johanniter in einer Pressemitteilung auf die alltäglichen Gefahrenquellen für Kinder aufmerksam und raten, spezielle „Erste Hilfe am Kind“-Kurse zu besuchen.

Wasserkocher, Backofen, Kochtopf: In der Küche lauern zahlreiche Verbrennungs- und Verbrühungsgefahren für Kinder. „Schon eine umgestoßene Kaffeetasse kann 20 Prozent der Körperoberfläche eines Kleinkindes verletzen“, warnt Markus Adler, Mitglied des Regionalvorstands bei den Johannitern im Allgäu. „Kinder sollten daher niemals unbeaufsichtigt in Reichweite von heißen Kochtöpfen oder Flüssigkeiten gelassen werden.“

Weitere typische Unfälle sind Stürze, zum Beispiel vom Wickeltisch, von der Treppe oder von Möbeln. Auch Verletzungen durch spitze Gegenstände wie Messer oder das Einklemmen gehören zu den klassischen Unfalltypen bei Kindern. „Vor eine Treppe gehören Kinderschutzgitter; gefährliche Gegenstände müssen unzugänglich verwahrt werden. Niemals darf ein Kind bei geöffnetem Fenster allein im Raum gelassen werden“, erklärt Markus Adler.

Ruhig bleiben

Auch in einer kindersicher gestalteten Wohnumgebung kann es zu einer riskanten Unfallsituation kommen. Dann ist schnelles Eingreifen gefragt. „Im Falle eines Falles gilt: Ruhig bleiben, Erste Hilfe leisten und bei schlimmeren Verletzungen schnell 112 wählen", sagt Adler im Presseschreiben.

Die Johanniter bieten für alle, die mit Kindern zu tun haben, spezielle Kurse für die Erste Hilfe am Kind an: Die Teilnehmer werden geschult, im Notfall richtig zu reagieren.