Schnell eisfrei aber schlecht für Bäume und Böden

Straßen, Gehwege und Zufahrten müssen frei von Schnee und Eis sein. Viele greifen dabei gerne zu Salz. Laut Bund Naturschutz (BN) landen jährlich etwa 1,5 Millionen Tonnen Streusalz auf deutschen Straßen und Wegen. Und das, so der BN, ist ein Problem.

Ein Drittel des Salzes in Deutschland wird durch private Haushalte verstreut. Was viele nicht wüssten: die ökologischen und volkswirtschaftlichen Folgen sind gravierend. „Das Salz schädigt nicht nur Autos und Brücken, sondern auch Bäume und Böden. Viel besser sind salzfreie Streumittel aus Sand und Splitt. Sie mindern ebenfalls die Rutschgefahr und schonen unsere Umwelt“, erklärt Claudia Grießer von der Kreisgruppe Lindau.

Fahren viele Autos auf einer gestreuten Straße, wird die schlammige Salzlösung in beachtlichen Mengen nach außen Richtung Bankett und Böschung geschleudert. „Die Straßen sind schnell eisfrei und trocken, dafür bekommt unsere Natur das ganze Salz ab“, beklagt Grießer. Auf der heimischen Einfahrt oder dem Gehweg gelangt das Salz durch Schmelze und Regenwasser in die umliegende Natur.

Das Streusalz werde im Boden angereichert und auch in regenreichen Jahren kaum ausgewaschen. Es behindere die Wasseraufnahme der Bäume und verändere deren Nährstoffhaushalt. Die Blätter vertrocknen, obwohl genügend Feuchtigkeit im Boden ist. Kleine Blätter, Braunfärbung der Blattränder und frühzeitiger Laubfall sind Folgen, die man dann im Frühjahr und Sommer sieht.

„Aber nicht nur die Bäume sterben einen langsamen Salztod, auch unsere Böden werden dauerhaft geschädigt“, schreibt der BN in einer Pressemitteilung. Schlechte Wasserspeicherung und das Auswaschen wichtiger Nährelemente könnten im Extremfall zu einer Bodenunfruchtbarkeit führen. „Wir appellieren daher an Städte und Gemeinden, weitestgehend auf Streusalz zu verzichten“, so Grießer.

Die umweltfreundliche Alternative zu Salz sei das Räumen der Straßen und das Verwenden von salzfreien, abstumpfenden Streumitteln wie Sand, Splitt oder Granulat, so der BN. Im Handel sind diese Produkte durch das Umweltzeichen „Blauer Engel“ erkennbar. Vor angeblich umweltfreundlichen ökologischen Tausalzen, die Harnstoff enthalten, warnt der Bund Naturschutz.