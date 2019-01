Die Schneelast hat die Zecher Turnhalle beschädigt. Aus Vorsicht bleiben auch die Turnhallen auf der Insel, in Hoyren und das Freizeitzentrum Oberreitnau vorerst geschlossen.

Laut Lindaus Pressesprecher Jürgen Widmer hatte die Stadt bereits am Freitag vorsichtshalber alle Hallen gesperrt. Nun ist der Schnee auf dem Dach der Zecher Halle infolge des Regens tatsächlich so schwer geworden, dass Montagmorgen ein Schaden sichtbar war. „Die Decke hat sich leicht gesenkt“, berichtet Widmer. Die Halle bleibt deshalb auf nicht absehbare Zeit geschlossen. Ein Statiker müsse beurteilen, ob und wann die Halle wieder zugänglich ist und welche Reparaturen nötig sind. Erst dann kann die Stadt was über die Schadenshöhe sagen. Die Zecher Halle ist wie die genannten für eine Schneelast von bis zu hundert Kilogramm pro Quadratmeter ausgelegt. Damit es bei den anderen Hallen nicht ähnliche Schäden gibt, hat die Stadt eine Dachdeckerfirma mit dem Schneeräumen beauftragt. Wegen vieler anderer Aufträge kann die Firma damit erst am Donnerstag beginnen. Aus Sicherheitsgründen bleiben diese Hallen deshalb auch zumindest bis zum Ende der Woche geschlossen. Nicht betroffen sind die Dreifachturnhalle und die Schulturnhalle in Reutin, deren Dächer deutlich höhere Lasten aushalten.