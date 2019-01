Schneechaos in Lindau: 10-Kilo-Ast trifft Mann

Ununterbrochener Schneefall sorgt im Landkreis Lindau für Chaos. Feuerwehr, THW, Polizei und Bauhof sind im Dauereinsatz. Einige Straßen sind bereits gesperrt, denn es besteht Lebensgefahr für Autofahrer und Einsatzkräfte. Landratsamt und Polizei mahnen alle Bürger, wenn möglich daheim zu bleiben.

Wie gefährlich der nasse und schwere Schnee ist, bekam ein 50-jähriger Mann am Sonntagmittag in der Schachener Straße zu spüren. Laut Polizei fiel dem Mann ein etwa 2,70 Meter langer und knapp zehn Kilo schwerer Ast auf den Kopf. Er erlitt eine große Platzwunde und Amnesie. Er hatte keine Erinnerungen mehr an den Vorfall, der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

„Das hab ich in 20 Jahren noch nicht erlebt“, sagt Bauhof- Chef Danny Hemkens. Er ist mit mehr als 30 Leuten und allen Fahrzeugen seit Samstagnacht im Einsatz. „Wir kämpfen, dass der Verkehr nicht ganz zum Liegen kommt.“ Doch die Situation verschärft sich, sagt Hemkens. „ Jetzt kommt alles dazu.“ Da der Schnee so schwer ist, besteht die Gefahr, dass Äste brechen. „Da besteht Lebensgefahr“, sagt Hemkens. Er musste daher die Stadtbuslinie komplett sperren.

„Weder kommen unsere Fahrzeuge auch nur im Ansatz über die Lindauer Straßen, noch können wir es riskieren, Leib und Leben unserer Fahrgäste und der Mitarbeiter zu gefährden“, begründet Stadtbus-Chef Thomas Gläßer die Entscheidung. Die Stadtbusse werden den gesamten Sonntag nicht mehr fahren, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Gläßer mitteilt: „Wir gehen nicht davon aus, dass wir heute den Betrieb sinnvoll aufnehmen können.“ Die Fahrtstrecken seien zum Teil kaum zu räumen, die meisten Haltestellen zugeschüttet, weil die Bauhof-Mitarbeiter Wichtigeres zu tun haben. Gläßer dankte allen Helfern von Bauhof, Feuerwehr und anderen, die allesamt ihr Bestes gäben.

Auch die Regio-Busse fahren nicht, wie der stellvertretende Betriebsleiter der RBA Lindau mitteilt: „Auch wir stellen zur Sicherheit von Personal und Fahrgästen den Busbetrieb im Westallgäu aufgrund der Witterungsverhältnisse ein. Wie die Situation morgen früh sein wird, lässt noch nicht abschätzen.“

Auch wenn Hemkens und seine Männer Samstag von 4 Uhr bis 23 Uhr und Sonntag seit 4.30 Uhr ununterbrochen im Einsatz sind, stoßen sie bei diesen Wetterverhältnissen an ihre Grenzen. Da die kleinen Traktoren dem extrem schweren Schnee nicht gewachsen sind, musste er sie umbauen. Und er hat schon jetzt soviel Salz verbraucht, dass er sich Sorgen macht, es könnte nicht reichen.

Landrat Elmar Stegmann dankt allen Einsatzkräften. „Ich habe großen Respekt vor den Kameraden“, sagt er im Gespräch mit der LZ. Stegmann war am Sonntagvormittag selbst mit der Lindauer Feuerwehr unterwegs und hat geholfen. Das THW musste, so der Landrat, am Sonntag das Valentin-Heider-Gymnasium „freischneiden“. Dort waren Bäume umgefallen, die den Weg zur Schule versperrt hatten. Für Sonntagnachmittag kündigt der Landrat eine Lagebesprechung an, bei der entschieden wird, ob die Lindauer Schulen am Montag öffnen oder nicht.

Wer kann, sollte daheim bleiben

Polizei und Landratsamt haben mittlerweile eine offizielle Warnmeldung für alle Lindauer veröffentlicht. „Aufgrund des anhaltenden Schneefalles und der hohen Schneelast auf Dächern und Bäumen drohen Dachlawinen und Bäume umzustürzen. Es wird daher dringend empfohlen, wenn möglich zuhause zu bleiben“, schreibt die Polizei. Anwohner sollen wenn möglich auch ihre Nachbarn informieren.

Was die schweren Dachlawinen anrichten können, hat sich bereits in der Nacht zum Sonntag gezeigt, als der Schnee vom Dach der Kirche St. Stephan gefallen ist und die darunter parkenden Autos beschädigt hat. Der Bereich ist mittlerweile abgesperrt.

Die Stadt Lindau hat sich am Sonntagmittag dazu entschieden, die städtischen Turnhallen und das Freizeitzentrum Oberreitnau zu sperren. Die Hausmeister werden entsprechende Hinweisschilder aufstellen. „Die Bilder von Bad Reichenhall sind uns allen noch präsent“, sagt Pressesprecher Jürgen Widmer. Deshalb wolle die Stadt angesichts des extrem nassen Schnees vor allem bei Flachdächern auf Nummer sicher gehen. Es werde so schnell wie möglich eine statische Prüfung geben. „Erst wenn wir sicher sind, geben wir die Hallen wieder frei“, so Widmer weiter.

Später wurden auch die Eissporthalle und das Hallembad Limare geschlossen. „Im Limare waren etwa 100 Leute, die das Bad verlassen mussten“, sagt Patricia Herpich von der Pressestelle der Stadt. Die Besucher haben alle einen Gutschein bekommen und dürfen ein anderes Mal wieder zum Baden ins Limare.

135 Verkehrsunfälle am Samstag

Wegen Schneebedeckter Straßen und glatter Fahrbahn hat es im Bereich des Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Samstag innerhalb von zwölf Stunden insgesamt 135 Verkehrsunfälle gegeben. Dabei wurden acht Menschen verletzt, einer davon schwer. Dazu kamen 128 Sachschäden.

„Mit dem einsetzenden Schneefall kam der Verkehr teilweise völlig zum Stillstand“, schreibt die Polizei. So musste die B 31 auf Grund eines umgestürzten Baumes bereits am Samstagabend das erste Mal für mehrere Stunden gesperrt werden. Außerdem blieben dort mehrere Lastwagen auf der schneeglatten Fahrbahn liegen und blockierten diese. „Zum gezielten Einsatz des Winterdienstes musste die B31 zeitweise gesperrt werden. Gegen 19 Uhr rollte der Verkehr dann wieder“, schreibt die Polizei aus Baden-Württemberg. Gegen 3.30 Uhr am Sonntagfrüh wurde die Straße dann komplett gesperrt, weil dort bereits mehrere Bäume umgefallen waren, beziehungsweise umzufallen drohten. „Mit einer zeitnahen Aufhebung der Sperrung ist aktuell nicht zu rechnen.“

Laut Lindauer Polizei ist auch die B308 im Dornacher Wald gesperrt. Zu groß ist auch hier die Gefahr, dass Äste oder ganze Bäume abbrechen. Nachdem schon über den Samstagnachmittag immer wieder Fahrzeuge auf der A96 wegen Schneeglätte liegen blieben, musste dann gegen 17 Uhr die Autobahn zunächst in beide Fahrtrichtungen total gesperrt werden. Grund dafür waren laut Polizei querstehende Sattelzüge. Während die Fahrtrichtung Lindau laut Polizei schon bald wieder befahrbar war, musste die Fahrtrichtung München bis gegen 21 Uhr gesperrt bleiben. Auf der Fahrbahn hatten sich große Eisplatten gebildet, die erst nach massivem Einsatz von Salz- und Solelösungen von der Autobahnmeisterei beseitigt werden konnten. Stau in Richtung Österreich war beträchtlich.

Auch am Sonntagmorgen war die A96 eine Zeit lang gesperrt, weil Einsatzkräfte dort einen Baum fällen mussten, am Nachmittag wurde dann die LI 6 zwischen Oberreitnau und Weißensberg gesperrt. „Weiter ereigneten sich bedingt durch den andauernden starken Schneefall allerorts Kleinunfälle“, schreibt die Polizei. Die größte Sorge bereitete den Einsatzkräften die große Schneelast auf den Bäumen. So wurden im Dienstbereich der Polizeiinspektion Lindau von Samstag auf Sonntag über 40 Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume gemeldet. Auch im oberen Landkreis gab es mehrere Verkehrsunfälle ohne Verletzte. Die gesamte Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Mehr als 50 Feuerwehreinsätze in Lindau

Feuerwehren und THW im Kreis sind den kompletten Samstag und Sonntag im Dauereinsatz. Der erste Schnee habe zu großen Problemen geführt, schreibt Kreisbrandrat Friedhold Schneider. „Der geographische Höhenunterschied im Landkreis zeigte bei dieser Wetterlage seine Auswirkung.“ Während die Situation im oberen Landkreis winterlich-normal sei, mache der nasse Schnee den Einsatzkräften vor allem um Lindau zu schaffen. Schneider spricht von unzähligen Bäume entlang Straßen, die durch die Schneelast abgeknickt sind und Straßensperrungen wegen querstehender Fahrzeuge. Ein querstehender Lastwagen hatte am Samstagnachmittag für einen mehr als 20 Kilometer langen Stau gesorgt, Autofahrer waren darin mehrere Stunden gefangen.

Bereits am Sonntagmorgen zählt der Kreisbrandrat im Stadtgebiet Lindau rund 50 Einsätze, in Sigmarszell acht, in Wohmbrechts vier, in Bösenreutin drei, in Wasserburg, Gestratz, Weißensberg und Niederstaufen zwei. „Die anhaltenden Schneefälle werden sicherlich noch weitere Hilferufe erzeugen“, so Schneider.

Schon am Samstag kam es laut Bahn zu witterungsbedingten Störungen im Bereich Buchloe und Memmingen. Am Sonntag meldet sie erhebliche Beeinträchtigungen auf den Strecken Immenstadt - Kempten, Immenstadt - Oberstaufen, Ulm - Kempten, Wangen - Hergatz und Lindau - Hergatz. „Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen“, schreibt die Bahn.

„Das ist eine Extremsituation für Lindau, da kann ich nichts ändern“, sagt Hemkens. Am Nachmittag ist der Regen in Schneeregen übergegangen. „Das machte uns noch mehr Probleme in den Nebenstraßen“, sagt Danny Hemkens. Durch den Regen setzte sich der Schnee, wenn dann Autos darüber fahren, werde dieser so verdichtet, dass ihn die Räumfahrzeuge kaum mehr von der Straße bekommen. Trotzdem kann sein Team jetzt etwas aufatmen. „ Wir haben es trotz widriger Bedingungen geschafft, die Hauptverkehrsadern aufzukriegen“, sagt Hemkens, der mit weiterem Regen in der Nacht rechnet.

Auf der A 96 steht am Samstag ein Lastwagen quer und sorgt für Stau. (Foto: Christian Flemming) Tag und Nacht ist die Feuerwehr im Einsatz. (Foto: Christian Flemming) Fuer die romantische Seite des Wintereinbruchs hatten die Einsatzkraefte der Feuerwehr kaum einen Blick uebrig, doch gab es sie trotzdem, die idyllische Seite der winterlichen Insel. (Foto: Christian Flemming) Fuer die romantische Seite des Wintereinbruchs hatten die Einsatzkraefte der Feuerwehr kaum einen Blick uebrig, doch gab es sie trotzdem, die idyllische Seite der winterlichen Insel. (Foto: Christian Flemming) Fuer die romantische Seite des Wintereinbruchs hatten die Einsatzkraefte der Feuerwehr kaum einen Blick uebrig, doch gab es sie trotzdem, die idyllische Seite der winterlichen Insel. (Foto: Christian Flemming) Fuer die romantische Seite des Wintereinbruchs hatten die Einsatzkraefte der Feuerwehr kaum einen Blick uebrig, doch gab es sie trotzdem, die idyllische Seite der winterlichen Insel. (Foto: Christian Flemming) Fuer die romantische Seite des Wintereinbruchs hatten die Einsatzkraefte der Feuerwehr kaum einen Blick uebrig, doch gab es sie trotzdem, die idyllische Seite der winterlichen Insel. (Foto: Christian Flemming) Fuer die romantische Seite des Wintereinbruchs hatten die Einsatzkraefte der Feuerwehr kaum einen Blick uebrig, doch gab es sie trotzdem, die idyllische Seite der winterlichen Insel. (Foto: Christian Flemming) Es schneit und schneit und schneit. In LIndau ist fast Land unter. Am Dreikoenigstag besteht vor allem Gefahr durch Schneebruch. Die Raeumdienste kommen kaum hinterher. Die B 31 ist daher gesperrt, ebenso die B 308 im Bereich Dornacher Wald. Da gibt es trotzdem Geisterfahrer, die meinen, sich ueber alle Verbote hinwegsetzen zu koennen. (Foto: Christian Flemming) DIe heftigen Schneefaelle setzen dem Verkehr auf der A 96 bei Lindau kraeftig zu, Lkw bleiben teilweise stecken, egal ob auf dem Standstreifen oder der linken Spur und sorgen zusaetzlich fuer Gefahrenpunkte. (Foto: Christian Flemming) DIe heftigen Schneefaelle setzen dem Verkehr auf der A 96 bei Lindau kraeftig zu, Lkw bleiben teilweise stecken, egal ob auf dem Standstreifen oder der linken Spur und sorgen zusaetzlich fuer Gefahrenpunkte. (Foto: Christian Flemming) DIe heftigen Schneefaelle setzen dem Verkehr auf der A 96 bei Lindau kraeftig zu, Lkw bleiben teilweise stecken, egal ob auf dem Standstreifen oder der linken Spur und sorgen zusaetzlich fuer Gefahrenpunkte. (Foto: Christian Flemming) DIe heftigen Schneefaelle setzen dem Verkehr auf der A 96 bei Lindau kraeftig zu, Lkw bleiben teilweise stecken, egal ob auf dem Standstreifen oder der linken Spur und sorgen zusaetzlich fuer Gefahrenpunkte. (Foto: Christian Flemming) DIe heftigen Schneefaelle setzen dem Verkehr auf der A 96 bei Lindau kraeftig zu, Lkw bleiben teilweise stecken, egal ob auf dem Standstreifen oder der linken Spur und sorgen zusaetzlich fuer Gefahrenpunkte. (Foto: Christian Flemming) DIe heftigen Schneefaelle setzen dem Verkehr auf der A 96 bei Lindau kraeftig zu, Lkw bleiben teilweise stecken, egal ob auf dem Standstreifen oder der linken Spur und sorgen zusaetzlich fuer Gefahrenpunkte. (Foto: Christian Flemming) Der Samstagabend steht i9m Zeichen von gebrochenen Baeumen. Der nasse Schnee laesst groeßere und kleinere Baeume einknicken, wie hier an der A 96 zwischen Neuravensburg iund Weissensberg. (Foto: Christian Flemming) 1 von 1