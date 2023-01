Schneebrett reißt in Lech einen Lawinenexperten mit

Während Untersuchungen zu den näheren Umständen einer Lawine, die tags zuvor in einem freien Skigelände bei Lech am Arlberg abgegangen war, hat sich am Montagvormittag ein weiteres kleines Schneebrett gelöst und einen Lawinenexperten etwa 50 Meter mitgerissen.

Der Mann war mit zwei Alpinpolizisten unterwegs. Verschüttet oder verletzt wurde er nicht. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilt, müssen Untersuchungen zu Lawinenabgängen schnellstmöglich vorgenommen werden, da sich die Schneeverhältnisse aufgrund der Wettersituation rasch verändern könnten.

Aufgrund der derzeitigen Schnee- und Lawinensituation mit nur sehr schwer erkennbaren Triebschneeverfrachtungen appelliert die Alpinpolizei an alle Alpinsportler, Skitouren im freien Gelände nur nach gewissenhafter Tourenplanung und mit entsprechender Vorsicht vorzunehmen.